萬代模型盛事北車直擊！「航海王、七龍珠、膽大黨」強檔登場

記者楊智仁／綜合報導

台灣萬代南夢宮收藏玩具事業部主辦的「TAMASHII SPOT TAIPEI Gallery Showcase」將於2025年2月21日（五）至3月2日（日）在台北地下街第12廣場與TAMASHII SPOT TAIPEI～BANDAI SPIRITS收藏玩具台北特設展示空間盛大登場。本次集結日本萬代 SPIRITS 收藏玩具事業部 TAMASHII NATIONS 旗下眾多品牌商品，包含《航海王》、《七龍珠-DAIMA-》、《膽大黨》、《機動戰士鋼彈 GQuuuuuuX》等人氣作品。

兩大會場將展出豐富的話題商品，台北地下街第12廣場首度帶來《航海王》突入未來島篇章的精采展出，包括「S.H.Figuarts 蒙其・D・魯夫 -未来島蛋頭篇-」、「FiguartsZERO [超激戰] 娜美 -雷霆-」等多款熱門展品與試作品。全新動畫系列《七龍珠-DAIMA-》也將強勢登場，帶來「S.H.Figuarts 超級賽亞人孫悟空（MINI）-DAIMA-」及「S.H.Figuarts 戈麻大王」，以劇中最新造型帥氣亮相。

除此之外，《鋼彈》系列展區也將首度曝光全新系列《機動戰士鋼彈GQuuuuuuX》的精彩內容，展品包括「METAL ROBOT魂 〈SIDE MS〉GQuuuuuuX」、「Figuarts mini 天手讓葉（瑪秋）」、「涅安」、「修司伊藤」等多款試作品。現場還有《擅長逃跑的殿下》、《鬼滅之刃》、《超人力霸王雅克》、《烙印勇士》及《塔麻可吉》等多部人氣動畫與經典作品的最新商品及試作品，讓粉絲們一睹為快。

會場內也包含話題新作《膽大黨》展品「Figuarts ZERO 厄卡倫（變身）」，以精緻造型具象化厄卡倫變身後的帥氣姿態。此外，人氣動畫《我的英雄學院》系列也將帶來「S.H.Figuarts 綠谷出久」與「S.H.Figuarts 爆豪勝己」，重現動畫中的華麗戰鬥場景。《機動戰士鋼彈00》外傳中的「METAL BUILD 1.5 鋼彈」於第二會場震撼亮相。而PROPLICA系列也將展出全新 1:1 比例試作品——「PROPLICA 羅羅亞・索隆 三刀流套組（和道一文字、三代鬼徹、閻魔）」，細膩還原三把名刀。

【活動地點】

Ÿ 第一會場丨台北地下街第12廣場 （近京站廣場、Y3出口）

Ÿ 第二會場｜TAMASHII SPOT TAIPEI～BANDAI SPIRITS收藏玩具特設空間～台北地下街 66號店鋪

活動時間：2025/2/21（五）╴2025/3/2（日）

Ÿ 週一至週五 12：00 ╴19：00

Ÿ 週六至週日 11：00 ╴19：00