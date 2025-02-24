ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

萊莎蜜大腿救系列！製作人坦承：當時失敗就沒了

記者黃冠瑋／綜合報導

由光榮特庫摩旗下Gust所推出的《鍊金工房》系列《萊莎的鍊金工房》三部曲，就因為角色「蜜大腿」設計而受到廣大粉絲喜愛，隨後在全球累積超過百萬銷量。對此，《萊莎的鍊金工房》製作人細井順三受訪中談到是「《萊莎》拯救了《鍊金工房》系列」，官方也即將在3月21日發售新作《優米雅的鍊金工房》。

▼《萊莎的鍊金工房～常闇女王與秘密藏身處》宣傳封面。（圖／翻攝自Twitter／@GustAtelierPR）

 ▲▼《萊莎的煉金工房～常闇女王與秘密藏身處》宣傳封面。（圖／翻攝自Twitter／@GustAtelierPR）

《萊莎的鍊金工房 ～常闇女王與秘密藏身處》是《萊莎的鍊金工房》三部曲的第一部，講述一位再普通不過的少女萊莎作為主角，在無趣的村莊生活中，萊莎與兒時玩伴們每天都在尋找有趣的事物，某日偶然接觸鍊金術，而被該力量深深吸引。藉著學習鍊金術得以前往各處的萊莎一行人，最終展開了與迄今為止打鬧嬉戲截然不同的夏日冒險。

2019年《萊莎的鍊金工房～常闇女王與秘密藏身處》問世，上市之初全球銷量就迅速突破50萬，成為當時《鍊金工房》系列中銷量最快的作品。後續相繼推出了《萊莎的鍊金工房2》和《萊莎的鍊金工房3》也憑藉著熱度，成功打開國際市場，讓三部曲全球銷量總計超過100萬。

▼《萊莎的鍊金工房》官方釋出的角色圖 。（圖／翻攝自Atelier Ryza官網）

▲▼《萊莎的煉金工房》官方釋出的角色圖 。（圖／翻攝自Atelier Ryza官網）

根據外媒Noisy Pixel訪問中，製作人細井順三回憶起在《萊莎的鍊金工房：常暗女王與秘密藏身處》推出之前，「其實鍊金工房系列所要面對的風險非常高，當時我擔任製作人，壓力感到非常大， 如果《萊莎》失敗了，那麼這可能就是鍊金工房系列的終結」。而隨著三部曲成功熱銷後，細井順三也感到欣慰表示，「《萊莎的鍊金工房》三部曲是《鍊金工房》系列的轉捩點，不僅是最具有挑戰性的企劃，更成功為市場打開新的大門」。

官方目前正在開發新作《優米雅的鍊金工房 ～追憶之鍊金術士與幻創之地》，也預計於 2024 年 3 月 21 日推出。對此細井順三表示，開發團隊會汲取先前作品經驗，並調整與改善。另外《萊莎的鍊金工房》的風格轉變是否會成為未來《鍊金工房》系列的定調，他則表示保持嘗試與改變開放態度。

關鍵字：萊莎的煉金工房細井順三

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

推薦閱讀

年輕玩家不在乎「戀愛與性」？開發者調查揭「友情」元素更重要

萊莎蜜大腿救系列！製作人坦承：當時失敗就沒了

睽違35年《功夫貓黨》新作登場　原作動畫聲優經典還原

大阪關西萬博享受「沉浸式鋼彈影像體驗」　新作品、場館資訊公開

台北寶可夢中心「女兒節 皮卡丘」將推出！身著和服可愛表情萌翻

《漫威爭鋒》本想用原創角色？外媒曝執行長不想付版權費...官方駁斥

《晶核魔導先鋒》搶先試玩　主打「空中連技」的動作MMORPG

盜版《寶可夢》法院判賠上億　中國公司道歉：未來會尊重著作權

新王登基！中信CFO擊潰TLN出戰新國際賽　17歲小將奪FPOM

名古屋亞運電競項目出爐！項目大改「格鬥遊戲變團體賽」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

萊莎蜜大腿救系列！

年輕玩家不在乎「戀愛與性」？

盜版《寶可夢》法院判賠1億

台北寶可夢中心「女兒節 皮卡丘」將推出

庵野秀明最新《鋼彈》作品登IMAX

「鬼滅之刃 無限城篇」3月曝新情報

《原神》米哈遊嚴懲洩密：追責200多人

《漫威爭鋒》本想設計原創角色？

睽違35年《功夫貓黨》新作登場

剛宣布動畫化！韓漫《我獨自升級》漫畫家「腦溢血」過世

最新新聞

年輕玩家不在乎「戀愛與性」？

萊莎蜜大腿救系列！

睽違35年《功夫貓黨》新作登場

大阪關西萬博享受「沉浸式鋼彈影像體驗」

台北寶可夢中心「女兒節 皮卡丘」將推出

《漫威爭鋒》本想設計原創角色？

《晶核魔導先鋒》搶先試玩

盜版《寶可夢》法院判賠1億

中信CFO擊潰TLN出戰新國際賽

名古屋亞運電競項目出爐！

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366