萊莎蜜大腿救系列！製作人坦承：當時失敗就沒了

記者黃冠瑋／綜合報導

由光榮特庫摩旗下Gust所推出的《鍊金工房》系列《萊莎的鍊金工房》三部曲，就因為角色「蜜大腿」設計而受到廣大粉絲喜愛，隨後在全球累積超過百萬銷量。對此，《萊莎的鍊金工房》製作人細井順三受訪中談到是「《萊莎》拯救了《鍊金工房》系列」，官方也即將在3月21日發售新作《優米雅的鍊金工房》。

▼《萊莎的鍊金工房～常闇女王與秘密藏身處》宣傳封面。（圖／翻攝自Twitter／@GustAtelierPR）

《萊莎的鍊金工房 ～常闇女王與秘密藏身處》是《萊莎的鍊金工房》三部曲的第一部，講述一位再普通不過的少女萊莎作為主角，在無趣的村莊生活中，萊莎與兒時玩伴們每天都在尋找有趣的事物，某日偶然接觸鍊金術，而被該力量深深吸引。藉著學習鍊金術得以前往各處的萊莎一行人，最終展開了與迄今為止打鬧嬉戲截然不同的夏日冒險。

2019年《萊莎的鍊金工房～常闇女王與秘密藏身處》問世，上市之初全球銷量就迅速突破50萬，成為當時《鍊金工房》系列中銷量最快的作品。後續相繼推出了《萊莎的鍊金工房2》和《萊莎的鍊金工房3》也憑藉著熱度，成功打開國際市場，讓三部曲全球銷量總計超過100萬。

▼《萊莎的鍊金工房》官方釋出的角色圖 。（圖／翻攝自Atelier Ryza官網）

根據外媒Noisy Pixel訪問中，製作人細井順三回憶起在《萊莎的鍊金工房：常暗女王與秘密藏身處》推出之前，「其實鍊金工房系列所要面對的風險非常高，當時我擔任製作人，壓力感到非常大， 如果《萊莎》失敗了，那麼這可能就是鍊金工房系列的終結」。而隨著三部曲成功熱銷後，細井順三也感到欣慰表示，「《萊莎的鍊金工房》三部曲是《鍊金工房》系列的轉捩點，不僅是最具有挑戰性的企劃，更成功為市場打開新的大門」。

官方目前正在開發新作《優米雅的鍊金工房 ～追憶之鍊金術士與幻創之地》，也預計於 2024 年 3 月 21 日推出。對此細井順三表示，開發團隊會汲取先前作品經驗，並調整與改善。另外《萊莎的鍊金工房》的風格轉變是否會成為未來《鍊金工房》系列的定調，他則表示保持嘗試與改變開放態度。