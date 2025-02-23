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名古屋亞運電競項目出爐！項目大改「格鬥遊戲變團體賽」

記者蘇晟彥／綜合報導

亞運理事會在稍早確認，本次名古屋亞運電競項目確認將會有11項目，其中包含競技武術（快打旋風、鐵拳及拳皇）3合1、英雄聯盟、絕地求生M亞運版本，上屆杭州亞運台灣在電競項目共拿下2銀2銅，也讓不少粉絲期待這一屆可以再創佳績。

▼名古屋亞運確定舉辦11項目。（資料照／記者林敬旻攝）

▲▼

根據亞運理事會（OCA）所發布新聞稿，本屆項目將會有11項，與杭州亞運相比增加四項，分別為

1. 競技武術（團體，一面獎牌）：快打旋風、鐵拳、拳皇
2. 寶可夢大集結
3. 王者榮耀
4. 英雄聯盟
5. 絕地求生M亞運版
6. 無盡對決
7. 第五人格亞運版
8. 永劫無間
9. 跑車浪漫旅7
10. eFootball
11. 魔法氣泡eSports

相較於上屆，刪除《Dota 2》、《夢三國 2》、《EA Sports FC Online》，增加了寶可夢大集結、無盡對決、永劫無間、第五人格亞運版、跑車浪漫旅7、魔法氣泡eSports及eFootball 。值得一提的是，台灣強項格鬥遊戲將以團體賽進行，將分別比賽快打旋風、鐵拳、拳皇三個項目。

目前台灣隊伍的陣容遴選方式尚未公開。

關鍵字：電競

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