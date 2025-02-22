日本票房破25億！庵野秀明出手最新《鋼彈》作品首登IMAX大銀幕

記者楊智仁／綜合報導

今年日本動畫電影影壇最令人矚目的跨界合作震撼登場，由「新世紀福音戰士」製作團隊：庵野秀明與鶴卷和栽攜手合作的最新鋼彈作品《機動戰士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-》，庵野秀明以全新的鋼彈外型與故事線慶祝鋼彈系列問世45周年，炙熱的電影口碑讓票房在日本突破25.3億，成為歷代鋼彈影史票房第2名，僅次於《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》，為了呈現碩大無朋的宇宙殖民地，並表現出鋼彈在太空中戰鬥的靈活性與速度感，電影首度推出IMAX版本，以最高視聽規格帶領觀眾遨遊太空殖民時代廣袤無垠的宇宙。

《機動戰士 Gundamn GQuuuuuuX -Beginning-》故事敘述生活在太空殖民地的平凡高中少女天手讓葉在遇到戰爭難民少女涅安之後，被捲入了非法MS決鬥競技：《戰團對決》中，她駕駛「GQuuuuuuX」投入激烈的戰鬥中，卻在此時，一架被宇宙軍追緝的神秘鋼彈與其駕駛員修司意外出現在讓葉面前，這架鋼彈與駕駛它的少年究竟為了什麼原因被宇宙軍追捕？為何會出現在這座太空殖民地？震撼的謎團將隨著修司的出現逐步被揭曉。

過去曾經被庵野秀明成功重塑過的作品包括：《新 超人力霸王》、《新 假面騎士》與《正宗 哥吉拉》等。即使保留著該作品的原貌，仍能給予觀眾全新的感官刺激；但這次面對「鋼彈45周年紀念」，庵野秀明推出的「Gundam GQuuuuuuX」在外觀上卻有重大改變，在日本成功引發話題，也同時引爆觀眾期待，一推出就獲得粉絲們的正面迴響，在米津玄師演唱的主題曲「PLAZMA」近千萬點閱率的同步助攻下，票房正朝26億日圓奮力邁進中。