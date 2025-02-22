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金門粉絲飛來參加《寶可夢加傲樂》感謝祭！新一代機台揭新資訊

記者楊智仁／台北報導

「寶可夢加傲樂感謝祭」今日 ( 2/22 ) 於東森廣場台北車站K區地下街盛大舉行，現場除了有粉絲凌晨就來排隊之外，隨著活動開始人潮越來越多，中午時間會場被擠得水洩不通，不少父母帶著小孩一起來體驗寶可夢的魅力，更有民眾從金門飛過，參與這場重要的活動。

▼「寶可夢加傲樂感謝祭」。（圖／記者楊智仁攝）▲▼寶可夢。（圖／記者楊智仁攝）

母親帶著兩個小孩一起來到東森廣場，只見小朋友全身上下穿著寶可夢相關的衣服，頭髮上甚至還刻著精靈球的標誌，媽媽表示，「我們特別從金門飛過來，最後一場一定要來參與，全家都很喜歡這個 IP，小朋友從出生就被寶可夢所陪伴著，之後寒暑假也會固定來台北車站K區地下街，有的吃又有得玩蠻好逛的。」

▲▼寶可夢。（圖／記者楊智仁攝）

東森購物商場事業部營運長也表示，2023 年底開始「寶可夢加傲樂」就與台北K區地下街東森廣場合作，開設寶可夢的卡片遊戲機台特色店「Pokémon Ga-Olé Station TAIPEI」，這段時間玩家對於機台的熱情絲毫沒有減弱，如今也達成卡匣累積發售量突破一億張的里程碑，接下來也會舉辦更多活動請粉絲們期待。

▲▼寶可夢。（圖／記者楊智仁攝）

緊接著官方於活動中同步揭曉，新一代機台《Pokémon MEZASTAR》上市前將於 3 月 27 日至 4 月 2 日在台北及高雄舉辦上市體驗活動，誠摯邀請玩家們共襄盛舉，為《寶可夢加傲樂》畫下完美句點，同時迎接嶄新的寶可夢冒險旅程。

▲▼寶可夢。（圖／記者楊智仁攝）

關鍵字：寶可夢

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寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

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