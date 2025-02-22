《寶可夢加傲樂》感謝祭東森廣場迎終章！粉絲凌晨排隊盼抽限量鍍金卡匣

記者楊智仁／台北報導

由日本遊戲公司開發，並由 世雅育樂股份有限公司（SEGA TAIWAN LTD.） 在台代理的超人氣卡片遊戲機《寶可夢加傲樂》（Pokémon Ga-Olé） 自2020年12月登台至今，累積銷售超過一億張，創下驚人紀錄。

而這款經典遊戲將迎來華麗謝幕，為了感謝玩家多年來的熱情支持，官方特別舉辦紀念抽獎活動，讓訓練家們有機會獲得珍藏版「金色特製卡匣紀念套組」，同時2月22、23日在東森廣場台北車站K區地下街舉行盛大「寶可夢加傲樂感謝祭」，抽獎活動分為三個階段，合計抽出10位幸運玩家，贏得限量鍍金卡匣，現場吸引粉絲早早排隊見證這歷史性一刻。

▼ 東森廣場台北車站寶可夢感謝祭。（圖／記者黃克翔攝）

這場感謝祭將帶來滿滿驚喜，從「回憶展示區、互動遊戲區、舞台活動」，讓玩家們一同回顧《寶可夢加傲樂》這幾年走過的精彩時光，活動現場設置機台供玩家免費遊玩，再次體驗對戰捕獲的樂趣。參與活動的玩家還能免費領取感謝狀，憑內附抽獎券可參加「限量鍍金卡匣」抽獎，這次將在活動現場抽出4名幸運兒，3月1日起還可至全台指定機台店鋪領取抽獎券，再抽出3名玩家，讓粉絲們珍藏這段難忘的回憶。

排第一位的粉絲表示，自己從凌晨 4 點半就過來排隊 ，「以前活動每一場都有參加，這麼大型的感謝祭當然不能錯過，希望有機會可以抽到限量鍍金卡匣。」另一位訓練家提到，參加活動同時旁邊有機台可以直接去玩很方便，而且現場布置很用心，交通和美食很多會在附近接著逛一下，更有許多家長帶著小朋友興奮衝向寶可夢背景版及娃娃拍照。

《寶可夢加傲樂》是在台灣擁有超人氣的卡片遊戲機之一，2024年5月「Pokémon Ga-Olé 加傲樂祭典」首度在東森廣場台北車站K區地下街舉辦，吸引了超過8萬人以上的玩家參與。去年7月進駐東森廣場的 「Ga-Olé Station TAIPEI」 特色店，以全台最多大型Ga-Olé機台為特色，每逢週末更是大排長龍，成為玩家朝聖熱點。這次感謝祭活動將進一步帶動現場氣氛，讓東森廣場成為親子共遊的最夯熱點。

值得注意的是正在熱賣中的 「Lucky STAR Ga-Olé 卡匣彈」，這是《寶可夢加傲樂》的最終彈，收錄了多款經典寶可夢卡匣，未來還能與新世代機台 「Pokémon MEZASTAR」 連動使用，絕對是老玩家與新玩家都不能錯過的收藏機會。如果曾經錯過喜愛的寶可夢，這次活動就是最後機會，快來現場看看有沒有心儀的卡匣。

對許多家長來說，《寶可夢加傲樂》不只是孩子們熱愛的遊戲，更是親子共遊的珍貴時光。許多家長已經習慣利用閒暇時間，陪著孩子到機台前挑戰、交換卡匣，享受親子共玩的樂趣。這次感謝祭不僅帶來超吸引人的活動內容，更選在東森廣場台北車站K區地下街，讓大人小孩都能玩得開心、逛得盡興。