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人氣戀愛番《戀上換裝娃娃》突宣布將完結　7年故事劃下句點

記者楊智仁／綜合報導

2022 年冬季最熱門動畫《戀上換裝娃娃》憑著男女主角可愛互動掀起一陣旋風，「喜多川海夢」更讓觀眾們紛紛喊婆，原作也擁有相當高的人氣。不過沒想到日前官方突然宣布下一話即將完結，讓粉絲們感到震驚。

▼《戀上換裝娃娃》即將完結。（圖／翻攝自推特）▲▼戀上換裝。（圖／翻攝自推特）

《戀上換裝娃娃》可說是 2022 年冬天最大黑馬，精緻畫風、男女主角刻劃相當成功、作品在「戀愛」與「喜劇」分配上拿捏恰到好處，動畫播出後人氣飛躍性成長，原作更是從原本 350 萬套直接飆破 1200 萬套大關。《戀上換裝娃娃》先前也宣布第二季確定會在 2025 年開播，然而在粉絲們期待之際，官方卻公布了另一項震撼消息。

《戀上換裝娃娃》漫畫於 2018 年起開始連載，不知不覺已經過 7 年時間，本周連載 114 話後官方宣布，下一話為最終回，將於 3 月 21 日發售的 YOUNG GUNGUN 7 號誌公開，不少粉絲因為突如其來的消息感到錯愕，想看更多海夢與新菜發糖故事，但也有人認為伏筆逐漸回收完整情況下，見好就收也是個能接受選擇。值得一提的是 3 月 21 日最終回發售當天剛好是男主角生日，屆時會不會公布動畫新作消息，成為另一個關注焦點。

關鍵字：戀上換裝娃娃

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