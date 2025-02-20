《葬送的芙莉蓮》精靈大衣商品化　優雅設計還原「飛吻」場景

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》隨著動畫近年的熱播，全世界都能感受到其人氣，千年魔法師尋找生命意義的旅程令許多粉絲感到回味無窮。時常與知名動漫合作的服飾品牌 AKROS 日前就推出芙莉蓮的同款大衣，還原精緻設計讓大家在寒冷的冬天也能感受到魔法的溫暖。

▼芙莉蓮大衣商品化。（圖／翻攝自@AKROSCONTENTS推特）

這次 AKROS 所推出的芙莉蓮同款大衣，對於粉絲們來講絕對不陌生，大雪紛飛的冬天時，芙莉蓮穿著大衣、圍著藍色圍巾看起來優雅且美麗，知名場面「芙莉蓮的飛吻」也是身穿這個套裝。接著來看看商品圖片，還原動畫中純淨、簡單又優雅風格適合日常穿搭，嵌在衣領旁的水手條紋、雙排扣子整齊排列、內襯設計魔杖標籤充滿巧思，官方也強調材質具備很好的保暖效果。「芙莉蓮 大衣」目前已開放預購，6 月下旬陸續發售，雖然現在天氣逐漸回暖，先預約起為年底冬天作準備，也是不錯的選擇。