《派對咖孔明》真人電影4月上映　與司馬懿後裔展開音樂對決

記者楊智仁／綜合報導

《派對咖孔明》2022 年掀起討論，「醬醬！阿一支一支棒棒！」洗腦旋律令作品成為當時熱門動畫之一，去年改編為真人日劇播出也獲得好評。如今官方更宣布《派對咖孔明》真人版電影將在 2025 年 4 月登上大銀幕，同步公開預告影片。

▼《派對咖孔明》真人電影將在 4 月登上大銀幕。（圖／翻攝自@paripikoumei_cx）

《派對咖孔明》描述三國時代知名軍師．諸葛孔明星落五丈原後，不知為何重生穿越至現代日本意外得到第二人生，在這裡他遇上創作歌手月見英子並被其歌聲所感動，為了實現英子夢想，孔明這次將以軍師身分在音樂界活躍。《派對咖孔明》真人日劇孔明由「向井理」主演、英子由「上白石萌歌」詮釋，兩人超萌身高差 + 還原動畫服裝獲得粉絲好評。

本次《派對咖孔明》電影延續日劇版卡司，以「Music Battle Awards 2025」作為舞台，三大巨頭聯手舉辦史上最大音樂對決，各路頂尖藝人齊聚一堂，孔明與英子也勇敢迎戰。值得矚目的是三國時代宿敵司馬懿的後裔「司馬潤」 ( 神尾楓珠 飾演 ) 也會在電影中登場，這場穿越時空的音樂較量，究竟誰能衝上巔峰，《派對咖孔明》電影預計 2025 年 4 月 25 日上映。