ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂宣布3月終止贈與「黃金點數」　網嘆：小確幸沒了

記者楊智仁／綜合報導

日本任天堂擁有許多暢銷遊戲，世界各地都有許多死忠粉絲，不僅如此，昨日 ( 2/18 ) 更宣布在台灣設立「台灣任天堂股份有限公司」引發玩家們討論。但同一時間官方也公告 3 月 25 日起，不再發放購買遊戲贈送的「黃金點數」。

▼ 3 月 25 日起，不再發放「黃金點數」。（圖／翻攝自任天堂）▲▼任天堂。（圖／翻攝自任天堂）

My Nintendo 黃金點數是 2018 年推出的一種獎勵回饋計畫，符合資格的數位產品可獲得購買金額 5% 的黃金點數，實體遊戲卡帶則提供 1% 回饋，My Nintendo 黃金點數 10 點= 1 港幣。如今官方宣布終止贈與 My Nintendo 黃金點數的通知，而這不僅是香港，而是包含日本、美國、歐洲一個全球性政策。

My Nintendo 黃金點數預定於 2025 年 3 月 25 日下午 12 時 30 分起終止贈與，不過仍有兩種情況例外：「在終止日期之前於 Nintendo eShop 預購的下載商品」、「購買在終止日期之前發售的盒裝版遊戲軟體」，以上情況依然可以獲得點數。現持有的黃金點數在贈與終止過後仍可繼續使用，直至有效期限屆滿為止 ( 有效期限為獲得當日起 12 個月後的月底 )。

公告一出就有玩家感嘆，「福利變少了」、「小確幸不見了」，而由於黃金點數的終止時間，恰好落在 Switch 2 的 Nintendo Direct 前一周，這讓不少粉絲猜測任天堂可能會以全新系統取代黃金點數，當然一切還是要等待官方的詳細公告。

▲▼任天堂。（圖／翻攝自任天堂）

關鍵字：任天堂

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

吳卓源無辜當朱軒洋小三　神隱一年露面道歉

推薦閱讀

10年神遊《鋼彈群起》結束營運　玩家悲鳴：「無量大數」永存我心

外媒爆料《Pokémon GO》要出售！1146億天價賣給沙國電玩商

《派對咖孔明》真人電影4月上映　與司馬懿後裔展開音樂對決

任天堂宣布3月終止贈與「黃金點數」　網嘆：小確幸沒了

《原神》米哈遊嚴懲洩密：追責200多人、侵權者遭重罰247萬

任天堂音響鬧鐘Alarmo確定在台發售　瑪利歐日正式開賣

《要塞英雄》賽事玩家作弊官方祭重罰　終生禁賽、支付和解金

《MF GHOST燃油車鬥魂》連載7年最終回！粉絲不捨期待動畫第三季

動畫大師湯淺政明成立「Ame pippin」　想打造創新影像

劇場版「鬼滅之刃 無限城篇」3月曝新情報　劍士集結活動超滿

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

「鬼滅之刃 無限城篇」3月曝新情報

針對《幻獸帕魯》任天堂23項專利被駁回

任天堂音響鬧鐘Alarmo確定在台發售

動畫大師湯淺政明成立Ame pippin

沙特俱樂部建《聯盟戰棋》戰隊

《獵人》格鬥遊戲確定7月上市

《MFGHOST燃油車鬥魂》漫畫完結

PSN大當機！全球玩家傻眼　官方宣布「補償方案」出爐

《原神》米哈遊嚴懲洩密：追責200多人

《航海王 海賊無雙4》銷量破400萬

最新新聞

《鋼彈群起》宣布結束營運

外媒爆料《Pokémon GO》要出售

《派對咖孔明》真人電影4月上映

任天堂宣布3月終止贈與「黃金點數」

《原神》米哈遊嚴懲洩密：追責200多人

任天堂音響鬧鐘Alarmo確定在台發售

《要塞英雄》賽事玩家作弊官方祭重罰

《MFGHOST燃油車鬥魂》漫畫完結

動畫大師湯淺政明成立Ame pippin

「鬼滅之刃 無限城篇」3月曝新情報

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366