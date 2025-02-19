任天堂宣布3月終止贈與「黃金點數」　網嘆：小確幸沒了

記者楊智仁／綜合報導

日本任天堂擁有許多暢銷遊戲，世界各地都有許多死忠粉絲，不僅如此，昨日 ( 2/18 ) 更宣布在台灣設立「台灣任天堂股份有限公司」引發玩家們討論。但同一時間官方也公告 3 月 25 日起，不再發放購買遊戲贈送的「黃金點數」。

▼ 3 月 25 日起，不再發放「黃金點數」。（圖／翻攝自任天堂）

My Nintendo 黃金點數是 2018 年推出的一種獎勵回饋計畫，符合資格的數位產品可獲得購買金額 5% 的黃金點數，實體遊戲卡帶則提供 1% 回饋，My Nintendo 黃金點數 10 點= 1 港幣。如今官方宣布終止贈與 My Nintendo 黃金點數的通知，而這不僅是香港，而是包含日本、美國、歐洲一個全球性政策。

My Nintendo 黃金點數預定於 2025 年 3 月 25 日下午 12 時 30 分起終止贈與，不過仍有兩種情況例外：「在終止日期之前於 Nintendo eShop 預購的下載商品」、「購買在終止日期之前發售的盒裝版遊戲軟體」，以上情況依然可以獲得點數。現持有的黃金點數在贈與終止過後仍可繼續使用，直至有效期限屆滿為止 ( 有效期限為獲得當日起 12 個月後的月底 )。

公告一出就有玩家感嘆，「福利變少了」、「小確幸不見了」，而由於黃金點數的終止時間，恰好落在 Switch 2 的 Nintendo Direct 前一周，這讓不少粉絲猜測任天堂可能會以全新系統取代黃金點數，當然一切還是要等待官方的詳細公告。