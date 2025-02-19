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Ubisoft《虹彩六號》新作白色情人節登場

記者黃冠瑋／綜合報導

2月17日舉辦的2025年《虹彩六號：圍攻行動》國際邀請賽，開發商Ubisoft在賽前除了宣布《虹彩六號：圍攻行動》新賽季資訊外，也公布了即將迎來最新作品《虹彩六號：圍攻行動X》，預計3月14日將會在美國亞特蘭大舉辦發表會。

▼ 3月14日台灣上午1點在美國亞特蘭大舉辦《虹彩六號：圍攻行動X》發表會。（圖／翻攝自Youtube／＠Ubisoft）

▲▼ 3月14日台灣1：00將會在美國亞特蘭大舉辦《虹彩六號：圍攻行動X》發表會。（圖／翻攝自Youtube／＠Ubisoft）

《虹彩六號》是經典的攻防遊戲模式中競技，置身快節奏的 5v5 對戰中扮演攻擊方或防守方，面對激烈的近距離戰鬥，同時在緊湊的時間內做出戰術決策。「虹彩六號：圍攻行動」自2015年發售以來，憑藉可破壞的地圖與裝備戰術等獨特玩法深受玩家喜愛，也即將迎來具有歷史意義的第10年賽季，並將展開全新篇章。

 17日，Ubisoft在2025年《虹彩六號：圍攻行動》國際邀請賽公開全新賽季「備戰行動」相關資訊，攻擊方將會加入新探員 AURORA 到遊戲中，並且先前絕版造型即將回歸。此外宣布即將迎來最新作品《虹彩六號：圍攻行動X》，從釋出最新前導片中除了可以看到熟悉無人機，還有直升機與壁跑等畫面。

Ubisoft也表示，這次推出《虹彩六號：圍攻行動X》將會引進新的遊戲方式、強化戰術策略，以此提升玩家遊戲體驗。官方預計3月14日台灣時間上午1點將會在美國亞特蘭大舉辦《虹彩六號：圍攻行動X》發表會，公開更多遊戲資訊，並同步在線上官方Twitch直播。

 

關鍵字：虹彩六號虹彩六號：圍攻行動XUbisoft

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