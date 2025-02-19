動畫大師湯淺政明成立「Ame pippin」　想打造創新影像

記者黃冠瑋／綜合報導

曾指導過《日本沉沒2020》的知名動畫導演「湯淺政明」，於18日宣布成立全新動畫工作室「Ame pippin株式會社」，將會和Aniplex、CoMix Wave Films以及Asmik Ace共同規劃未來動畫開發業務，並喊話「想從穩健、創新角度，打造全新影像」。

▼ 「Ame pippin株式會社」官網封面。（圖／翻攝自官網ame pinpin）

「湯淺政明」在還未成名之前就持續在動畫界工作，後來憑藉著參與《櫻桃小丸子》、《蠟筆小新》製作成為日本一線知名動畫導演。後續打造了《乒乓》、《別對映像研出手！》、《日本沉沒2020》、《惡魔人 Crybaby》以及《犬王》等多部動畫作品，其中，《日本沉沒2020》更是透過以「人」為核心，面對末日時該如何面對人性試煉和生死離別，引得觀眾不斷去思考，並在當時拿下2021年傑出動畫獎。

此外，自2013年起湯淺政明設立動畫公司「Science SARU」，後來2020年3月起卸任公司代表，並轉交給共同創辦人崔恩映擔任(目前被東寶全資收購)。

▼湯淺政明因監督《日本沉沒2020》獲得2021傑出動畫監督獎。（圖／翻攝自twitter／@japansinks2020）

如今2月18日「湯淺政明」宣布成立全新動畫工作室「Ame pippin」，未來將會和Aniplex、CoMix Wave Films以及Asmik Ace共同規劃動畫開發業務，並且在公告中提到，「希望讓全新動畫工作室成為一個充滿機會且創新的工作場所，並且藉由穩健且靈活的角度向前邁進，打造創新的動畫影像作品」。

▼ 湯淺政明於官網公告聲明對未來公司期許。（圖／翻攝自官網ame pinpin）