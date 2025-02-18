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Bethesda辦《上古卷軸６》慈善拍賣　競標NPC設計機會

記者黃冠瑋／綜合報導

奇幻RPG《上古卷軸６》於2018年公開正在製作，就受到玩家關注。2月18日 Bethesda宣布將會與美國喜願協會合作舉辦慈善拍賣，最高得標者將可以參與《上古卷軸６》中NPC的設計機會，並且得標所得將會全數捐給美國喜願協會。

 ▲▼《上古卷軸６》慈善拍賣會中，得標者將可獲得NPC的設計機會。（圖／翻攝自TWwitter／@BethesdaStudios）

Bethesda過去開發過多款遊戲，像是《上古卷軸》系列、《星空》等，自2018年起宣布《上古卷軸６》正在製作，並在 E3展公開簡短的預告片就遲遲沒有進展。去年《上古卷軸》系列30週年就有說到《上古卷軸６》目前初期版本正快開發完成，但目前還不知道什麼時候上市。

2月18日Bethesda宣布將會與美國喜願協會（慈善機構）合作舉辦慈善拍賣會，玩家將會進行無聲競標，最高得標者將可以與Bethesda合作共同設計一個NPC角色，該項收益將會全數捐給美國喜願協會，競標起價1000美元（相當於32780台幣），金額已達10150美元（新台幣約33.2萬），目前活動只能由美國IP進行。

關於這次能透過慈善活動就能參與遊戲角色製作實屬難得，引得許多玩家積極參與。不過目前活動沒有明確截止日期，再加上官方也沒有說明角色設計細節與詳細規則，還有待官方做出後續公布。

關鍵字：上古卷軸６Bethesda

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