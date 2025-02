Bethesda辦《上古卷軸６》慈善拍賣　競標NPC設計機會

記者黃冠瑋/綜合報導

奇幻RPG《上古卷軸6》於2018年公開正在製作,就受到玩家關注。2月18日 Bethesda宣布將會與美國喜願協會合作舉辦慈善拍賣,最高得標者將可以參與《上古卷軸6》中NPC的設計機會,並且得標所得將會全數捐給美國喜願協會。

Bethesda過去開發過多款遊戲,像是《上古卷軸》系列、《星空》等,自2018年起宣布《上古卷軸6》正在製作,並在 E3展公開簡短的預告片就遲遲沒有進展。去年《上古卷軸》系列30週年就有說到《上古卷軸6》目前初期版本正快開發完成,但目前還不知道什麼時候上市。

2月18日Bethesda宣布將會與美國喜願協會(慈善機構)合作舉辦慈善拍賣會,玩家將會進行無聲競標,最高得標者將可以與Bethesda合作共同設計一個NPC角色,該項收益將會全數捐給美國喜願協會,競標起價1000美元(相當於32780台幣),金額已達10150美元(新台幣約33.2萬),目前活動只能由美國IP進行。

關於這次能透過慈善活動就能參與遊戲角色製作實屬難得,引得許多玩家積極參與。不過目前活動沒有明確截止日期,再加上官方也沒有說明角色設計細節與詳細規則,還有待官方做出後續公布。

We're offering one lucky winner the chance to create an NPC for The Elder Scrolls VI to benefit Make-A-Wish Mid-Atlantic.



Winning bid will go directly to Make-A-Wish so they can keep granting wishes.



Visit their silent auction to bid: https://t.co/bg05XAtszg pic.twitter.com/z6EMmkpZ4V