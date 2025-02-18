YOASOBI超現實演唱會電影跳動解禁！特殊場劇院應援合唱全OK

記者楊智仁／綜合報導

即將在本周五(2/21)上映的《劇場版YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 ”超現實”》，將於2/22與2/23兩天在全台多家威秀影城舉辦「應援場」，為滿足歌迷想要盡情跳動的慾望，直接特別命名為「JUMP JUMP 應援場」，預計2/19中午開始在威秀影城官網與威秀官方APP預售。不管是有沒有搶到YOASOBI現場演唱會的觀眾，都能在影廳內再次感受YOASOBI東京巨蛋演唱會最後一場迷人的唱功與現場演唱魅力。

「JUMP JUMP應援場」讓粉絲可以在影廳內大方分享對YOASOBI 的愛，不只可以大聲合唱、高呼應援，還可以隨歌起舞，與旁邊朋友一起同樂，只要不擋住他人視線，想帶什麼樣的應援道具，穿什麼樣的應援服裝都是被允許的，影城強烈建議：如果是一個只想安靜在戲院裡感受音樂悸動的觀眾，建議選擇一般場次；如果是狂熱粉絲，這兩天的「JUMP JUMP 應援場」是與好朋友們一起展現對YOASOBI熱愛的大好機會。

《劇場版YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 ”超現實”》精彩收錄東京巨蛋最後一場演唱會的精彩內容，包含成名曲：《向夜晚奔去》(《夜に駆ける》)、串流播放超過8億次的《アイドル》（《Idol》）與《群青》等一系列膾炙人口的歌曲共25首，還有10分鐘演出前後各種幕後花絮，觀賞演唱會的同時，也看見所有工作人員在演唱會前後投注的熱情與辛勞。