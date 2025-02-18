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任天堂設「台灣任天堂股份有限公司」　強化台灣市場業務基礎

記者楊智仁／綜合報導

日本任天堂擁有許多暢銷遊戲，在世界各地擁有超多粉絲，今日 ( 2/18 ) 稍早官方驚喜公告，在台灣設立「台灣任天堂股份有限公司」，並預計 4 月 1 日起開始將台灣地區之業務正式移轉，消息一出成為本周遊戲社群最大話題。

▼台灣設立「台灣任天堂股份有限公司」。（圖／翻攝自任天堂）▲▼任天堂。（圖／翻攝自任天堂）

台灣與任天堂遊戲的相關事務，過去都是由香港任天堂的在台分公司處理，不過隨著 Switch 的熱銷還有台灣市場的活絡，近年任天堂在台灣的相關活動越來越多，包含成立辦公室、投放電視廣告，當然還有去年 10 月登場的任天堂台北快閃店，伴隨著 Switch 2 即將在今年發售，官方也宣布成立「台灣任天堂股份有限公司」。

【以下為廠商公告原文】

台灣任天堂股份有限公司」設立公告：

承蒙各位長期以來的支持與厚愛，謹此致以誠摯的感謝，本公司為進一步強化在台灣市場的業務基礎，並提升顧客的服務品質，將成立全新的在地法人 「台灣任天堂股份有限公司」作為任天堂株式會社的子公司之一。我們會於2025年4月1日 起，正式把台灣地區之業務移交至 「台灣任天堂股份有限公司」，並秉持任天堂集團的經營理念，持續推動業務發展。

▲▼任天堂。（圖／翻攝自任天堂）

關鍵字：任天堂

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