玩家爽領近6億免費遊戲　Epic Games Store公開2024年度回顧

記者楊智仁／綜合報導

Epic Games 近日公開 Epic Games Store 2024 年度回顧，2024 年達成 2 億 9,500 萬位 Epic Games Store PC 使用者的新里程碑，比去年增加 2,500 萬名使用者，Epic 跨平台帳號總共有 8 億 9,800 萬個，在 2024 年裡增加了 9,400 萬個帳號，這包括透過合作夥伴平台和行動裝置上的 Epic Games Store 建立的帳號。

▼Epic Games Store 2024 年度回顧。（圖／翻攝自官網）

根據數據，平均每月活躍使用者數量約在 6,700 萬、每天活躍使用者為 3,200 萬，PC 玩家在 Epic Games Store 消費 10 億 9,000 萬美元，商店中所有遊戲遊玩時數為 77 億 2 千萬小時，較同期成長 11％。值得一提的是，所有玩家一共領了 5.95 億個免費遊戲，相當於等於每一玩家獲得總價 2,229 美元的遊戲。

關於 2024 年最熱門 PC 遊戲，共分成「神話、傳說、Epic」等級，最熱門神話級有「原神、火箭聯盟、崩壞：星穹鐵道、俠盜獵車手V、Fortnite」，緊接著傳說級「鳴潮、EA SPORTS FC 24、天命2、糖豆人、心靈殺手2」，史詩級「EA Sports FC 25、碧血狂殺2、電馭叛客 2077、黑神話：悟空」等等。