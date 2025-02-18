沙國建《聯盟戰棋》戰隊　選手皆來自台灣

記者黃冠瑋／綜合報導

沙烏地阿拉伯戰隊「Al Qadsiah」 於14日宣布成立《聯盟戰棋》職業戰隊，4位選手皆來自臺灣，其中包含絕世拿鐵、摸雞ＭoGG等都是常在世界大賽征戰的選手， 網友猜測此項決定是 為了「電競奧林匹克征途賽」作準備。

▼ 沙特俱樂部宣布成立戰棋戰隊。（圖／翻攝自Twitter／@AlQadsiahES）

「Al Qadsiah」 為沙烏地阿拉伯知名足球俱樂部，於 2024 年起成立《特戰英豪》電競戰隊，挑戰 EWC 電競世界盃（玩家俗稱石油盃），於14日宣布成立《聯盟戰棋》職業戰隊，選手包含４位常駐台服菁英玩家，絕世拿鐵、摸雞ＭoGG、懷疑熊、不能沒有你，其中這四位選手去年就有在澳門公開賽參加４ｖ４獲得冠軍的經歷。另外絕世拿鐵、摸雞ＭoGG、懷疑熊、不能沒有你，時常會組成討論幫，彼此互相研究版本陣容，以此來應對比賽。

《聯盟戰棋》從2019年發行以來，歷經許多版本，也舉辦了許多比賽，臺灣菁英選手也多次擠進世界大賽，像是S8世界賽絕世拿鐵奇蹟三連雞取得世界賽門票、S11摸雞ＭoGG取得是世界賽第11名、S12鐵之硬沼獲得世界前八強等，但自S10賽季開始國外陸續成立《聯盟戰棋》戰隊，臺灣卻都沒有成立戰隊消息。1月17日TALON 終於正式宣布進軍《聯盟戰棋》並成立職業戰隊，但其中選手卻選擇了越南頂尖菁英YBY1、MIDFEED、Asta1和p1va加入，不免讓粉絲好奇臺灣聯盟戰棋選手何時才會成立戰隊。

如今「Al Qadsiah」宣布成立《聯盟戰棋》職業戰隊，選手皆來自台灣菁英，讓粉絲們開始期待選手在賽場上大放異彩。如今這項決定網友猜測是為了2025年「電競奧林匹克征途賽」提前作準備。