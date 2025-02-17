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天團YOASOBI獻唱主題曲！《WITCH WATCH 魔女守護者》4月開播　

記者楊智仁／綜合報導

《WITCH WATCH 魔女守護者》（日語：ウィッチウォッチ）是篠原健太創作的奇幻與戀愛喜劇少年作品，動畫也預計會在今年 4 月連續兩季度播出，日前官方進一步公開二波宣傳影片，同時宣布主題曲由天團 YOASOBI 負責演唱。

《WITCH WATCH 魔女守護者》自 2021 起在《週刊少年Jump》開始連載，故事描述乙木守仁來自鬼之家族，擁有超人力量，青梅竹馬若月妮可出身魔女家族，過去在魔女聖地接受訓練，如今學成歸來但不改糊塗個性，妮可要求守仁當她的使魔，並搬到守仁家裡住。妮可母親預見到1年內將有災厄降臨，於是將女兒託付給守仁，因為雙方的家長都不在，兩人的同居生活就此展開，同時迎來高中第一個學期。

《WITCH WATCH 魔女守護者》曾獲得下一部人氣漫畫大賞 2022 紙本漫畫類別的第 2 名，即將到來的動畫也讓粉絲們期待。製作公司由 Bibury Animation Studios 負責，日前官方公開主題曲「Watch me!」由 YOASOBI 負責演唱，從宣傳片中可以聽到部分片段，Ayase 也表示自己是作品的粉絲，這次主題曲希望能夠打造出男女主角之間的純真情感。

關鍵字：YOASOBIWITCH WATCH 魔女守護者

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