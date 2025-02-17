針對《幻獸帕魯》？任天堂申請23項專利...幾乎全被駁回

記者楊智仁／綜合報導

2024年9月任天堂起訴《幻獸帕魯 Palworld》開發商PocketPair，指控該遊戲的許多機制與《寶可夢》系列相似，PocketPair後續並沒有對該事件做出太多回應，自那以後兩家公司的訴訟進展知之甚少。然而，本周有關任天堂在美國的動向有了更多消息，據悉他們在當地提交23項專利申請。

▼任天堂曾向幻獸帕魯提起訴訟。（圖／翻攝自幻獸帕魯）

根據外媒報導，任天堂向美國專利商標局（USPTO）提交了23項專利申請，然而，這23項專利申請中，USPTO駁回了其中的22項，因為這22項專利未被認為比現有技術更具創新性，最終只剩下一項專利，而USPTO表示，只有在任天堂放棄其他22項專利申請的情況下，才會授予這一項專利。

這些專利源自於持續進行中的《幻獸帕魯》訴訟，任天堂的操作模式是嘗試將專利爭議擴展到其他地區，希望能在海外獲得更多專利，一旦任天堂申請成功，他們就可以在其他經營國家對PocketPair提出相同的法律訴訟。當然，以任天堂角度而言，他們仍會繼續爭取被駁回的專利，同樣《幻獸帕魯》開發商仍可主張未侵權，並質疑專利有效性。

▼任天堂仍可以爭取被駁回的專利。（圖／翻攝自任天堂）