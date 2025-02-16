《聯盟戰棋》國際賽遇BUG「首次重賽」　粉絲炸鍋湧選手台狂噴不公平

記者蘇晟彥／綜合報導

《聯盟戰棋》APAC賽區聯盟棋手盃賽事進入到Day 3，卻未料在台服選手齊聚的分組內遇到嚴重bug，選手角色發生異常消失，裁判要求重賽創下賽史上首例。但讓本來就取得優勢的選手不滿，有機會保前四、拚高分的綠茶更在直播上喊冤直說，「國外比賽也有遇過這件事，也沒要求重賽」，讓不少網友傻眼大喊，「這裁判到底在搞毛？」

《聯盟戰棋》聯盟棋手盃賽事進入到第三天，其中台服共有7位選手晉級，進入到32強繼續爭取晉級下一輪的機會。但在進行到第三場比賽時，其中一位選手遇到惡性bug，在第四階段時場上的蓋倫遭到傑西敲飛不在場上，嘗試了其他方式，甚至D到三張牌都沒有辦法找回蓋倫，在第五階段被滿入後就按下暫停向裁判抗議，而裁判也做出「要求選手全部投降重賽」的判決。

但其實《聯盟戰棋》遊戲本身就有許多BUG，例如直接合成在場上角色身上的徽章有時候不會算到羈絆等等，且國外比賽時也有遇到此狀況，並無重賽的首例，且台服兩位選手綠茶、KBAOBAO優勢明顯，幾乎是保前三、甚至有可能吃雞，但在還沒有進行討論前，就有選手已經遵守裁判裁決立刻投降離開遊戲，因此也沒辦法挽救。

對此，不少網友看到就炸鍋，認為裁判就佔著霸王條款，完全沒有經過討論就直接重賽，且開此先例以後只要遇到是不是就可以隨時重賽；但也有人認為，裁判有最終解釋權，因此裁判最大，只能事後再去抗議。但經過近20分鐘「修Time」，裁判仍維持原判決，網友瞬間擠進綠茶實況台，最高到達1.4萬人。