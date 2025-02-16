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高雄「吉伊卡哇」二創動畫！狂追小八烏薩奇　日網笑：最先進軍艦

記者楊智仁／綜合報導

2025 高雄燈會邀請到日本超人氣 IP 吉伊卡哇 3 隻小可愛進駐愛河灣，迄今創下超過 500 萬人到訪熱度相當高。先前日本二創繪師也將這隻水上巨型吉伊卡哇動畫化，短短 30 秒影片最後甚至連哥布林都趕來支援，讓網友們感到相當有趣。

「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」開幕迄今創下超過 500 萬參觀人潮，這次展出的吉伊卡哇、小八貓及兔兔烏薩奇，讓民眾從各種視角欣賞 3 隻小可愛與愛河灣優美景緻。這股風潮當然也紅到日本，先前吉伊卡哇同人動畫創作者 よっちゃん 就帶來「無法控制自己而襲擊大家的吉伊卡哇」，只見巨大吉伊卡哇趴在水面朝木船上的小八及烏薩奇衝刺而來，眼看就要追上之際岸邊傳來砲擊，原來是哥布林的支援，不過卻一點用也沒有。

雖然創作者沒有明確說靈感是來自高雄，但許多日本網友馬上就聯想到愛河灣飄著的那隻巨大吉伊卡哇，並紛紛貼出到台灣遊玩照片以及對比圖，「這個景象真實在台灣上演」、「那天人類想起了...」、「是超大型巨人」、「台灣海軍最先進的軍艦！」目前該影片在推特上已經超過 390 萬觀看，也把台灣的魅力進一步傳遞出去。

關鍵字：吉伊卡哇

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