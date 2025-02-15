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《宣誓》搶先試玩！黑曜石RPG誠意之作　戰鬥略單調但文本太強大

記者蘇晟彥／綜合報導

由Xbox旗下黑曜石娛樂（Obsidian Entertainment）所開發的第一人稱RPG《宣誓》（Avowed）即將在18日上市，本次接受Xbox Games邀請，搶先體驗這款由文本極為豐富、探索內容極多的RPG作品，由於時間有限，整體遊玩的時間落在12小時左右，因此將會以體驗心得的方式撰寫，剩下則留給玩家到18號上線後細細品嘗。

▼《宣誓》（Avowed）整體來說在水準之上，對於探索沉迷的玩家一定會喜歡這款RPG作品。

▲▼ 宣誓,avowed 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《宣誓》由黑曜石娛樂所製作，喜歡這類型遊戲的玩家一定對他們並不陌生，主要成員是由黑島工作室在解散後重新成立，因此對於黑曜石娛樂對這類型遊戲極為擅長，因此相關消息曝光後就吸引不少玩家觀望。但，相信不少玩家也記得上市前對於「性別稱謂」的事件引起紛爭，但可以先把話說在前面，在體驗遊戲10多個小時，並沒有看到像是隔壁棚「政確特攻」那種為Dei而Dei的狀況，僅有在創角的時候需要選擇而已。

《宣誓》故事背景以《永恆之柱》中首次出現的奇幻世界艾歐拉（Eora）為背景，對話選項會影響劇情發展。來自不同種族的同伴會運用其獨特能力，與玩家一起奮戰。從前傭兵到古怪的巫師，他們將成為旅程的一部分。

遊戲在創角時除了捏出自己喜歡的面貌外，有一個遊戲特有的「神嗣特徵」可以更換，這部分由於會牽扯到劇透，因此不多過解釋，但臉部上的密集相信會讓很多玩家PTSD，因此這個可以自由選擇開關，不會影響到遊戲觀感；除了造型外，角色背景也會影響「劇情走向」，在戰技、武器上所有職業都可以使用，影響的僅有初始的點數、還有對話時可以觸發的事件。

以記者自己選擇的宮廷占卜師為例，在對話時會有專屬的對話，有時候可以縮短任務流程（例如識破對方的詭計等），或是可以避免戰鬥，因此要選擇怎樣的「出身背景」完全由玩家自己決定。

▲▼ 宣誓,avowed 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 宣誓,avowed 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 宣誓,avowed 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在戰鬥方面，這算是《宣誓》裡面比較弱的一環，基本上就是一來一往的互毆，並不會有什麼太壯烈的史詩場面，但也並非戰鬥系統很薄弱，反而有很多「流派」、「戰鬥方式」可以選擇，同一時間可以裝備兩套武器；例如記者自己是屬於法師流，主手法杖、副手魔典，開戰前先上盾之後平A就可以以，而另外一套則使用雙匕首，可以在開戰前先藉由暗殺清掉怪物，走一個刺客流。

武器的種類則有非常多樣，像是單手劍、雙手劍、弓、法杖等等，在遊戲開始的一小時左右，幾乎就可以使用到全部武器，武器也可以透過各種素材升級，而且基本上可以一路從基本升到傳說，並不會有頻繁更換武器的狀況發生，但當然有些唯一的武器會有一些附屬的能力，這就端看玩家如何選擇。

在旅途中也有「同伴」相助，目前已知將會有4位夥伴，分別是坦克「凱」、輔助「賈塔」、輸出巫師「亞茲利」及探索輔助「馬里烏斯」。每位同伴會有4個戰技、每個戰技都有3階可以提升，且不需要花費裝備，因此可以依照自己的喜好去做調整。此外，每位同伴都會因為支線不同，進而跟主角產生不同的對話，在營地時也會給予主角特別的幫助（例如道具、特殊支線或是狀態永久加成），因此在對話過程中，也可以判斷同伴們的個性，來多多「深入交流」

此外，在這次中，洗點、洗技能的費用非常低廉，因此不需要害怕點錯、玩錯流派，隨時進行調整就可以。

▲▼ 宣誓,avowed 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 宣誓,avowed 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 宣誓,avowed 。（圖／記者蘇晟彥攝）

最後在遊戲的豐富度，相信有遊玩過黑曜石遊戲的玩家都知道，劇情文本非常的豐富，這次僅有一個美中不足的地方就是目前僅提供簡體中文，雖然有一點影響到閱讀但還在可容忍的範圍，也只能靜待官方盡早繁中化，能更投入在劇情裡面。

但除了簡中以外，遊戲的豐富度絕對可以值得期待，據了解只破主線的話，遊戲時間會約在25-35小時，但支線任務、隱藏彩蛋要素等等，記者自己光是在第一個區域探索完就大概花了10多個小時，而且遊戲內的一些特殊獎勵並不會提示的很明顯，可能會在平常找到的書籍、藏寶圖裡面，因此必須花大量時間去探索，雖然提示較少有一點痛苦，但找到傳奇道具的時候成就感自然也會爆棚。

在劇情部分則是《宣誓》最值得期待的地方，到底為什麼取名《宣誓》、盎然之地上又發生什麼事情，就留給玩家自行探索。

▼有些道具隱藏在秘密道路中，仔細觀察就可以找到進入的道路。

▲▼ 宣誓,avowed 。（圖／記者蘇晟彥攝）

整體來說，《宣誓》算是一款面面俱到的遊戲，撇除掉戰鬥節奏比較單調以外，在劇情、美術（但UI的順暢度就有一點悲傷），算是一款誠意以上的作品，再加上延伸《永恆之柱》中的劇情，相信老粉絲對於一定玩起來非常愉悅。

而且如果對於第一人稱很容易3D暈的玩家，也可以長按摩菇頭切換到第三人稱，但很明顯遊戲主要是設計給第一人稱，切換過去的時候就會稍稍有點不順，這部分就見仁見智囉！《宣誓》將在18日正式上市，由Xbox獨佔，首日就會登上Xbox Game Pass。

▲▼ 宣誓,avowed 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 宣誓,avowed 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：試玩

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