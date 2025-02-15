Apple Arcade三月新遊戲登陸！破億節奏遊戲全新升級出擊

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果旗下訂閱制遊戲服務 Apple Arcade 爲玩家們每月推出豐富多元的新遊戲，在三月份帶來廣獲好評的原創鋼琴節奏遊戲《鋼琴塊 2+》即將推出，在全球已吸引超過 10 億玩家，這次登陸 Apple Arcade 將全新升級，帶來精彩功能，音樂庫涵蓋古典、舞曲和散拍音樂等豐富音樂風格。遊戲玩法簡單又刺激， 隨著音樂節奏點擊鋼琴的黑白鍵，挑戰指尖靈活度獲取最高分數。





喜愛卡牌遊戲的玩家們，別錯過經典卡牌遊戲《Crazy Eights: Card Games+》，遊戲中，將挑戰玩家的快速決策和運氣，能否抽到一手好牌並且快速脫手，將是遊戲決勝的關鍵！遊戲還加入了堆疊 +2 卡牌和萬用牌等創新玩法，每一局都是運氣與腦力的較量。

除了全新推出的遊戲之外，Apple Arcade 每週也將帶來特別的更新內容。排行榜上的熱門塔防遊戲《Bloons TD 6+》推出全新的「Rogue 傳奇」遊戲模式，帶來隨機生成、可重玩的單局冒險模式。此外，備受歡迎且輕鬆有趣的《WHAT THE GOLF?》和《Wheel of Fortune Daily》也推出了情人節特別關卡與主題拼圖，為玩家增添甜蜜氛圍與樂趣。

Apple Arcade 為 Apple 所推出的訂閱制遊戲平台，享受完全無廣告、沒有干擾、 沒有 App 內購買，無限暢玩超過 200 款遊戲，並且每週持續推出新內容。每月只要 NT$ 220 即可連線玩、離線玩，還能在你常用的 iPhone、iPad、Mac 以及 Apple TV 上盡情的玩。