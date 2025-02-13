人氣異世界《無職轉生 蛇足篇》動漫節首賣　決戰後魯迪日常點滴

記者楊智仁／綜合報導

由日本輕小說家理不尽な孫の手創作、插畫家シロタカ繪製插畫的超人氣輕小說《無職轉生 ~到了異世界就拿出真本事~》，憑藉細膩的人物描寫與豐富的世界觀被譽為「成為系小說的先驅者」，即便原作已完結粉絲熱度依舊不減。

▼《無職轉生 ～蛇足篇～》。（圖／角川提供）

如今，關於魯迪烏斯故事仍未結束，台灣角川預定將延續本篇劇情、描寫決戰之後日常點滴的故事合集《無職轉生 ～蛇足篇～》第2集，本集將帶來魯迪烏斯打造自動人偶的經過、與家人共度旅行的珍貴回憶、與劍聖的奇遇，以及描寫孩子們日常生活的特別短篇，呈現更多魯迪烏斯與身邊人的成長與羈絆。並推出收錄書籍與周邊特典的「特裝版」與「限定版」，2025台中國際動漫節首賣，即日起開放限期預購。

《無職轉生 ～蛇足篇～(2)》限定版收錄特典「老婆們共浴桌墊」、「艾莉絲組裝式立牌」、「限定版8P短篇小冊子(〈亞爾斯與菈菈〉、〈弟子與英雄與切達人〉)」；特裝版收錄特典：「與婆泡湯巾」、「洛琪希三人小隊色紙」、「方型陶瓷杯墊」、「特裝版8P短篇小冊子(〈萌生〉、〈分身〉) 」；雙版本皆收錄「本集小說With特別設計書衣」於兩款「珍藏書盒」。

【《無職轉生 ～蛇足篇～(2)》劇情簡介】

畢黑利爾王國的決戰最後，魯迪烏斯．格雷拉特贏得了勝利。描寫他與他身邊的人們在那之後的故事合集，《蛇足篇》在此開幕！本系列的第二集收錄了敘述製作自動人偶時發生了什麼狀況的〈來製作自動人偶吧！〉、描寫為了與家族製造回憶而企劃的旅行〈米里斯旅行手記〉、加上魯迪烏斯、艾莉絲、亞歷以及奧爾斯帝德一起拜訪當代劍神吉諾．布里茲時的經過〈居住在劍之聖地的神〉，以及描寫魯迪烏斯孩子們日常生活的特稿短篇〈魯迪烏斯的孩子們〉，共四篇。決戰過後，人生依然繼續──魯迪烏斯在這段人生中有著何種想法，完成了何種創舉……人生重來型轉生奇幻小說，延續本篇之後的故事集。