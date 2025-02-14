桃園燈會驚艷亮相！超大遊樂園與奇幻冒險等你來探索！

記者蘇晟彥／桃園報導

最受歡迎的《新楓之谷》在去年舉辦完「楓潮派對」與年初和高雄全家海神職業籃球合作「楓狂神追擊」主題週後馬不停蹄，與大家再次見面。菇菇寶貝開球完，準備好最夢幻期間限定新年禮物，在桃園台灣燈會限時打造「楓之谷冒險樂園」，搭配閃耀的燈海，絕對讓所有人驚叫連連，除菇菇寶貝外，雪吉拉、皮卡啾等人氣小怪物也將現身在樂園內搶著跟大家拍照，號召所有到場朋友一起放肆冒險、盡情享受歡愉的氣氛。

▼除了在裝置藝術裡的小怪物，也會有野生的小怪物出現突襲玩家喔！



▼民眾可以盡情與小怪物們拍照，沉浸在最夢幻的冒險樂園中。



>>活動官網請點此<<

本次《新楓之谷》亮相桃園台灣燈會，只要從桃園機場捷運A19出站步行五分 ，就能在「活力發光站展區」看到粉紅浪漫氛圍爆炸的「楓之谷冒險樂園」矗立在轉角路口，搭配閃爍燈光浪漫氣氛直接爆表！首先映入眼簾的將會是本次最大的「夢境城堡裝置」，巨大的皮卡啾就站在最顯眼的位置招呼所有光臨的貴客，而冒險樂園小火車、繽紛童趣熱氣球、歡樂交響儀隊儀隊以及奇幻旋轉木馬都有不同的小怪物等待大家去挖掘，每到一個夢幻場景千萬別忘記，要跟超萌人氣小怪物、精心佈置的場景一起拍照、打卡，留下最難忘的「冒險回憶」！

▼《新楓之谷》在桃園燈會的「楓之谷冒險樂園」，歡迎所有民眾一起踏入最夢幻的冒險篇章。（圖／品牌提供）



來到《新楓之谷》的地盤，闖關任務自然不能少，只要在周末指定時間內，與現場的小怪物裝置拍照，就能將「楓谷聯名特效濾鏡片」和「新楓之谷X楓之谷M虛寶卡」帶回家。這次聯名的特效濾鏡片可是大藏玄機，只要把「觀察視窗」對著光源，就能看到菇菇寶貝閃耀在其中跟大家「Say Hi」，有不少民眾在現場拿到後就迫不及待嘗試，不斷發出「太可愛了吧！」的驚呼聲。

▼只要透過觀景視窗觀看光源，就可以看到超多菇菇寶貝出現。

✦活動方式：於活動時間至楓之谷服務台即可領取「楓谷聯名特效濾鏡片」， 2/15、2/16、2/22、2/23各發放3,000份（數量有限，贈完為止)。

✦於活動時間與現場小怪物裝置物拍照並打卡tag指定任一官方平台，SHOW給工作人員看，即可領取「虛寶卡」 2/15、2/16、2/22、2/23各發放3,000份（數量有限，贈完為止）。

還想不到要用什麼方式號召朋友一起到楓之谷冒險樂園玩耍嗎？這次就狂刷《新楓之谷》官方Line貼圖就對了，下載期限只到 3 月 6 日 23：59，跟上這波「尬廣」就趁現在。此外，除了線下樂園狂歡，回到《新楓之谷》遊戲當然也要爽爽飆等，本次改版首次推出「究極燃燒 1+4」，感受超飆速練一等升五等的1+4 燃燒效果，現在在遊戲內輸入「CHASERTERRY」，可愛小寵物「小泰里寵物組合包」立刻拿，和你一起即刻追擊！

【小怪物見面會】活動資訊

✦活動日期：2/15-2/16、2/22-2/23

✦活動時間：14:10-14:20、14:40-14:50、15:10-15:20、15:40-15:50、16:10-16:20、16:40-16:50

《新楓之谷maplestorhttps://pse.is/75mjz4y》全新改版CHASER

>>只到3/6！！《新楓之谷》官方Line貼圖下載請點此<<

【MapleStory 2025台灣燈會在桃園】活動資訊

✦活動時間：即日起至 2/23 23:59

✦活動地點：台灣燈會活力發光站展區（文康路、領航北路一段交叉口）

✦交通方式：桃園機場捷運A19（桃園體育園區站）步行約5分鐘

▼楓之谷冒險樂園位於A19捷運站步行5分鐘位置。