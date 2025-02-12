用遊戲模擬疲勞駕駛　海外大學憑《歐洲卡車模擬》開發智能T

記者楊智仁／綜合報導

根據 SCS Software 官方部落格記載，捷克利貝雷茨技術大學（Technical University of Liberec）紡織學院的研究員 Martinka 先生，正在使用《歐洲卡車模擬 2》作為「駕駛疲勞監測技術」研究的核心工具。他透過結合內建感測器的智能 T 恤來追蹤駕駛者的生理數據，並利用遊戲模擬真實駕駛環境，開發最先進行車安全技術。

▼《歐洲卡車模擬 2》。（圖／翻攝自Steam）

在現實生活中，直接測試這種技術幾乎是不可能的，甚至還可能帶來安全風險。因此，他們需要找到一個可靠的替代方案。Martinka 先生解釋道：「《歐洲卡車模擬 2》 是最簡單且最實用選擇，因為它能夠真實模擬駕駛環境，讓我們可以在安全條件下測試疲勞狀態，這款遊戲提供了長時間駕駛的模擬場景，正好符合需求。」

長達六個月測試過程中，研究團隊不斷改進這項技術，他們在教室內搭建了一個駕駛模擬器，使用真正汽車座椅與方向盤，並模擬實際駕駛作息，從早上 6 點開始駕駛，直到下午 2、3 點，每次駕駛最長可達 7 小時，Martinka 先生補充「我們會連續駕駛，直到真的感到疲勞，甚至想睡覺，來確保測試條件符合真實的疲勞狀態。」。

透過這套模擬環境，團隊能夠監測駕駛者的呼吸模式，以識別 「微睡眠」（microsleep）：這是一種極為危險的狀態可能導致嚴重事故。「雖然現代汽車配備疲勞感測系統，但它們準確度並不高。我們開發的智能 T 恤則提供一個更可靠解決方案。」這項創新研究已經吸引了國際關注，目前，Martinka 先生與他的團隊正在與捷克與日本的多所大學合作。