30年回憶殺《亂馬1／2》聲優訪台　化身小茜清唱片尾曲粉絲嗨

記者楊智仁／綜合報導

為宣傳經典戀愛喜劇《亂馬1/2》新版動畫，曼迪傳播於2025台北國際動漫節邀請為女主角天道茜配音的重量級聲優「日高法子」小姐來台，舉辦個人首次在台簽名會，簽名資格開賣即完售。2/9當天日高小姐身著動畫聯名的小茜水藍色洋裝登場，一上台就獲得全場驚聲歡呼，她表示前一天抵台已先到龍山寺拜拜，做了占卜，還去品嚐藥膳料理，都是很道地體驗，有機會的話也想去按摩。

《亂馬1/2》可謂變身系漫畫始祖之一，趣味劇情及對話，具有強烈個人特色的眾多人物，即便已是超過30年前的作品，依舊有著難以撼動的地位及死忠粉絲，時隔32年再度動畫化時，主要角色配音沿用原班人馬，更是不可多得的紀錄。日高小姐表示舊版動畫時比較專注演出小茜男孩子氣、粗魯的一面，新版動畫則強調小茜的可愛，而演出舊版時因為剛剛出道不久，心力都放在演出上，過了30年後再與當初的配音夥伴們重聚，大家都熟稔有種跟親戚們聚會的感覺。

搭配新版動畫推出，日高小姐翻唱片尾曲《あんたなんて。》，這首歌曲象徵小茜的內心話，而翻唱版僅收錄在原唱的單曲中，因為機會難得直接於活動中分享給現場觀眾聆聽，聲優版本有著不同原唱版的風味，但同樣非常溫柔可愛，日高小姐表示在錄製這首歌曲時，一開始還把「あんたなんて。」這句唱得太用力，被工作人員提醒希望再溫柔一些。她也表示原唱歌手 RIRIA(りりあ)雖然不露面，但是為這首歌曲合作見了面，很自豪地說「只有我知道RIRIA的長相哦」。主持人聊到舊版動畫時多名聲優曾演唱片尾曲，日高小姐馬上清唱了一段，台下馬上響起熱情掌聲及歡呼。

日高小姐對於現場粉絲們的熱情支持，對她配音過角色如數家珍，特別是這麼冷的天氣仍趕來參加活動，感到非常驚喜及開心，希望大家都能好好保重自己的身體，她也會好好照顧自己，期待能演出更多作品。而活動結尾時現場播出了《亂馬1/2》確定二期動畫的預告影像，除了感謝粉絲對一期動畫的支持，也歡迎大家接下來能繼續期待《亂馬1/2》二期動畫播出。