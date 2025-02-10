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劇場版《進擊的巨人》全台票房破億！4DX將上映網嗨：地鳴踩我

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》自今年 1 月初震撼登上台灣大銀幕，拿下台灣多周電影票房冠軍，許多粉絲們全副武裝，披上巨人披風和 Cosplay 成劇中角色，只為親眼目睹這場史詩級最終戰役，如今官方也正式宣布《進擊的巨人》劇場版票房突破 1 億大關。

▼《進擊的巨人》劇場版票房突破 1 億大關。（圖／翻攝自木棉花） ▲▼巨人。（圖／翻攝自木棉花）

《劇場版「 進擊的巨人」 完結篇 THE LAST ATTACK》以大銀幕的視覺體驗與 5.1 聲道環繞音效，將觀眾帶入《進擊的巨人》的最終戰場，緊張與刺激的劇情通過大畫面，衝擊著觀眾彷彿置身其中，與角色一同面對巨人的壓迫與命運的抉擇，前篇加上後篇重新剪輯而成的 145 分鐘絕無冷場，角色「漢吉」超燃「名場面」讓觀眾哭成一片淚海，更有 TV 版沒有出現過的全新片尾彩蛋。

如今《進擊的巨人》劇場版票房突破 1 億大關，官方也在稍早宣布 4DX、MX4D 版本也即將在 2 月 27 日上映，不少網友嗨喊，「終於等到 4D 了」、「感謝大哥讓我感受地鳴」、「準備好體驗 4D 地鳴了」、「巨人踩我，拜託」、「三刷啟動」。目前電影版仍舊熱映當中，第七周 2 月 14 日～ 2 月 20 日特典為漢吉．艾爾文圖卡。

關鍵字：進擊的巨人

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