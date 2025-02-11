最婆寶可夢沙奈朵實體化　網友「幸福開箱」引發胡思亂想

記者黃冠瑋／綜合報導
日本寶可夢中心於 2 月 8 日推出超能力屬性的寶可夢商品「PSYCHO CYBER」系列，其中將獨家販售「絨毛玩偶 等身大沙奈朵」，引起網友「熱烈騷動」。近日網友陸續收到沙奈朵娃娃，並紛紛曬出沙奈朵娃娃各種角度開箱照，甚至還引發許多人產生奇妙幻想。
▼ 日本網友開箱「等身大沙奈朵」引發許多討論。（圖／翻攝自Pokemon Center）
日本寶可夢中心推出超能力屬性的寶可夢商品「PSYCHO CYBER」系列，是主打充滿賽博（Cyber）風格的帥氣設計，最受矚目的就是過往都被大家稱作最婆寶可夢之一的「等身大沙奈朵抱墊娃娃」商品。日前官方在販售「等身大沙奈朵娃娃」時便補充說明，如果需要讓娃娃站立，必須讓其背靠牆壁，也由於等身大沙奈朵娃娃的設計原本就是坐姿，因此臀部較大，受重心影響確實無法獨自站立，加上裙擺後，整體高度可達約 170 公分。
2 月 6 日於線上商店正式開賣，近日有許多網友訂購的沙奈朵娃娃陸續送到家 ，網友紛紛上傳各種沙那朵姿勢照，以此來表示收到娃娃的喜悅。也有網友替自己的沙奈朵換上《Love Live! Sunshine!!》浦之星女子學院的制服，網友們表示「老婆從二次元走出來了」、「我婆就是香」，在擺弄娃娃各種姿勢之餘也讓眾多網友產生壞壞的幻想。
等身大サーナイトがウチに来ました— 田吾与作 (@UnEmployeD_vt) February 9, 2025
いるだけでQOLが上がる理由がよくわかる
スカート部分が長いから実質的に170センチくらいあると思います
あと自立はしないが座ることができるようにかケツがすごいデカいです
デカケツサーナイトです pic.twitter.com/nQdbgwDzS1
帰ってきたらサーナイトさんこれでおもろい pic.twitter.com/TPpeJwK9Rh— しなちく＠旅するメイドとまおう (@sinatiku8810) February 10, 2025
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