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最婆寶可夢沙奈朵實體化　網友「幸福開箱」引發胡思亂想

記者黃冠瑋／綜合報導

日本寶可夢中心於 2 月 8 日推出超能力屬性的寶可夢商品「PSYCHO CYBER」系列，其中將獨家販售「絨毛玩偶 等身大沙奈朵」，引起網友「熱烈騷動」。近日網友陸續收到沙奈朵娃娃，並紛紛曬出沙奈朵娃娃各種角度開箱照，甚至還引發許多人產生奇妙幻想。

▼ 日本網友開箱「等身大沙奈朵」引發許多討論。（圖／翻攝自Pokemon Center）

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日本寶可夢中心推出超能力屬性的寶可夢商品「PSYCHO CYBER」系列，是主打充滿賽博（Cyber）風格的帥氣設計，最受矚目的就是過往都被大家稱作最婆寶可夢之一的「等身大沙奈朵抱墊娃娃」商品。日前官方在販售「等身大沙奈朵娃娃」時便補充說明，如果需要讓娃娃站立，必須讓其背靠牆壁，也由於等身大沙奈朵娃娃的設計原本就是坐姿，因此臀部較大，受重心影響確實無法獨自站立，加上裙擺後，整體高度可達約 170 公分。

2 月 6 日於線上商店正式開賣，近日有許多網友訂購的沙奈朵娃娃陸續送到家 ，網友紛紛上傳各種沙那朵姿勢照，以此來表示收到娃娃的喜悅。也有網友替自己的沙奈朵換上《Love Live! Sunshine!!》浦之星女子學院的制服，網友們表示「老婆從二次元走出來了」、「我婆就是香」，在擺弄娃娃各種姿勢之餘也讓眾多網友產生壞壞的幻想。
 

關鍵字：寶可夢

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