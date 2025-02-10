ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《膽大黨》聲優見面會爆滿！若山詩音現場秀實力、曝自己是幽靈派

記者楊智仁／台北報導

現象級話題動畫《膽大黨》中主角「綾瀬桃」的聲優「若山詩音」現身台北國際動漫節與粉絲見面，限額200名一開賣即秒殺，活動當下外圍也吸引滿滿群眾。若山詩音小姐登台便引發粉絲熱烈歡呼，現場重現配音演出《膽大黨》動畫精彩橋段，粉絲們觀賞後報以熱烈掌聲，她還分享許多關於《膽大黨》動畫幕後趣事。

▼膽大黨聲優見面會。（圖／木棉花提供）▲▼ 膽大黨。（圖／木棉花提供）

若山詩音提到當初參與這部作品是通過試鏡而獲選擔當演出女主角綾瀨桃，看完原作之後非常喜歡這個角色，而被問到自己是如何看待小桃辣妹裝扮和特質，她認為辣妹是有自己的信念，以正面且樂觀態度面對人生。錄音趣事她印象深刻的是賽伯星人聲優中井和哉實力演出一次配音三個賽伯人，配音時有趣聲音表演讓大家都笑得很開心。被問到見到台灣粉絲心情如何，若山小姐表示很謝謝這麼多熱愛《膽大黨》的粉絲來到現場參加見面會，讓她非常開心，第二季即將在今年7月播出自己也非常期待。

▲▼ 膽大黨。（圖／木棉花提供）

有趣的是，若山小姐被問到自己是【幽靈派】還是【外星人派】回答說，「我是幽靈派，因為希望這個世界上有幽靈，就可以再見到已經過世的人。」而自己也有個印象深刻的都市傳說，就是日本傳說如果目擊到小小歐吉桑，就有機會大紅大紫，她聽說真的有很多成功的人都說自己看過小小歐吉桑，不過自己目前還沒看到過，希望有一天可以看到。至於膽大黨當中她還對哪個角色印象深刻甚至也想要演出看看，若山小姐回答是小桃青梅竹馬寺仁，因為他明明是個帥哥，講話卻很油、非常搞笑，其實是在隱藏自己內心憂愁，感覺是很有層次的角色。

▲▼ 膽大黨。（圖／木棉花提供）

見面會動畫配音環節精心挑選幾個經典橋段進行現場演繹，講話聲音非常溫柔的若山詩音，舞台上展現高超精湛的配音技巧，情緒轉折收放自如、非常有爆發力，將每個細節詮釋得淋漓盡致，讓現場粉絲驚嘆不已，若山小姐笑容滿面地將簽名板遞給每一位粉絲，並與全場粉絲一同大合照。隔兩天剛好是她的生日，所有粉絲大聲用日語高喊生日快樂，讓若山詩音又驚又喜，聊到這次來台灣依然非常期待吃到小籠包，上次吃到素餃子讓她覺得非常美味，粉絲也推薦可以嘗嘗看水煎包。

▲▼ 膽大黨。（圖／木棉花提供）

關鍵字：膽大黨

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

推薦閱讀

劇場版《進擊的巨人》全台票房破億！4DX將上映網嗨：地鳴踩我

PSN大當機！全球玩家傻眼　官方宣布「補償方案」出爐

日巨乳Coser來台「相機弄丟憂私照外流」：不是鄉民想的那種

任天堂社長談Switch 2價格：滿足玩家對「親民性」期待

《膽大黨》聲優見面會爆滿！若山詩音現場秀實力、曝自己是幽靈派

PlayStation Network全球大當機近24小時！　玩家仍登入不了

不畏9度低溫...《Ave Mujica》聲優活動開始前粉絲塞爆會場

要收750元審查費遭轟　NCC急聲明給收費標準、詳細理由

《Re:從零開始的異世界生活》隔3個月回歸衝新番第一　全面反擊開始

從國外買3C產品NCC收750元審查！王鴻薇怒轟土匪　玩家連署自救

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《膽大黨》聲優見面會爆滿

日巨乳Coser來台

《Ave Mujica》聲優活動粉絲塞爆會場

任天堂社長談Switch 2價格

等Switch 2來救！日遊戲機市場萎縮

PlayStation Network全球大當機近24小時！　玩家仍登入不了

動漫節設「鬼滅之刃」特區

PSN大當機！全球玩家傻眼　官方宣布「補償方案」出爐

塞到動不了！動漫節人氣攤位直擊

剛宣布動畫化！韓漫《我獨自升級》漫畫家「腦溢血」過世

最新新聞

劇場版《進擊的巨人》全台票房破億

PSN大當機！全球玩家傻眼　官方宣布「補償方案」出爐

日巨乳Coser來台

任天堂社長談Switch 2價格

《膽大黨》聲優見面會爆滿

PlayStation Network全球大當機近24小時！　玩家仍登入不了

《Ave Mujica》聲優活動粉絲塞爆會場

哪些要收750元審查費？NCC給答案

《Re:0》隔3個月回歸衝新番第一

從國外買3C產品收750元！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366