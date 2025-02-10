《膽大黨》聲優見面會爆滿！若山詩音現場秀實力、曝自己是幽靈派

記者楊智仁／台北報導

現象級話題動畫《膽大黨》中主角「綾瀬桃」的聲優「若山詩音」現身台北國際動漫節與粉絲見面，限額200名一開賣即秒殺，活動當下外圍也吸引滿滿群眾。若山詩音小姐登台便引發粉絲熱烈歡呼，現場重現配音演出《膽大黨》動畫精彩橋段，粉絲們觀賞後報以熱烈掌聲，她還分享許多關於《膽大黨》動畫幕後趣事。

▼膽大黨聲優見面會。（圖／木棉花提供）

若山詩音提到當初參與這部作品是通過試鏡而獲選擔當演出女主角綾瀨桃，看完原作之後非常喜歡這個角色，而被問到自己是如何看待小桃辣妹裝扮和特質，她認為辣妹是有自己的信念，以正面且樂觀態度面對人生。錄音趣事她印象深刻的是賽伯星人聲優中井和哉實力演出一次配音三個賽伯人，配音時有趣聲音表演讓大家都笑得很開心。被問到見到台灣粉絲心情如何，若山小姐表示很謝謝這麼多熱愛《膽大黨》的粉絲來到現場參加見面會，讓她非常開心，第二季即將在今年7月播出自己也非常期待。

有趣的是，若山小姐被問到自己是【幽靈派】還是【外星人派】回答說，「我是幽靈派，因為希望這個世界上有幽靈，就可以再見到已經過世的人。」而自己也有個印象深刻的都市傳說，就是日本傳說如果目擊到小小歐吉桑，就有機會大紅大紫，她聽說真的有很多成功的人都說自己看過小小歐吉桑，不過自己目前還沒看到過，希望有一天可以看到。至於膽大黨當中她還對哪個角色印象深刻甚至也想要演出看看，若山小姐回答是小桃青梅竹馬寺仁，因為他明明是個帥哥，講話卻很油、非常搞笑，其實是在隱藏自己內心憂愁，感覺是很有層次的角色。

見面會動畫配音環節精心挑選幾個經典橋段進行現場演繹，講話聲音非常溫柔的若山詩音，舞台上展現高超精湛的配音技巧，情緒轉折收放自如、非常有爆發力，將每個細節詮釋得淋漓盡致，讓現場粉絲驚嘆不已，若山小姐笑容滿面地將簽名板遞給每一位粉絲，並與全場粉絲一同大合照。隔兩天剛好是她的生日，所有粉絲大聲用日語高喊生日快樂，讓若山詩音又驚又喜，聊到這次來台灣依然非常期待吃到小籠包，上次吃到素餃子讓她覺得非常美味，粉絲也推薦可以嘗嘗看水煎包。