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從國外買3C產品NCC收750元審查！王鴻薇怒轟土匪　玩家連署自救

記者蘇晟彥／綜合報導

NCC（國家通訊傳播委員會） 3日公告修正「電信管理業務規費收費標準」第14條修正條文，從國外攜帶或進口「自用第二級電信管制射頻器材」，像是鍵盤、耳機、手機等，需繳審查費750元，特別是針對遊戲族群，在知名論壇更是炸鍋，對此，立委王鴻薇就痛批NCC，「光天化日下這樣搶人民錢這是什麼土匪政府行徑？」引起議論。

▼王鴻薇痛批NCC「光天化日下這樣搶人民錢這是什麼土匪政府行徑？」。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨團總召傅崐萁 書記長王鴻薇 首席副書記長羅智強 召開 拜年及時事回應 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

有許多網友近期在知名遊戲論壇、PTT等地，貼出自己從國外購買的遊戲手把、鍵盤等3C用品，特別是遊戲周邊，被海關收取750元審查費，還必須附上切結書才能入關，甚至只是來回維修就要加收多筆費用，引起討論，都紛紛認為這筆收費「完全不合理」，甚至認為是近期NCC預算遭砍，出此下策收取費用「開源」，

國民黨立委王鴻薇也在臉書發文重砲轟NCC，指出這種莫名其妙的理由收費，純純的就是在擾民，最誇張的是NCC擺明說，是要貼補審查人力，繳了以後也不一定會審查，完全是純純的巧立名目收費，整天拿iphone、switch上市這種謊言威脅民眾，叫你做事一堆藉口做不了，搶錢倒是跑第一，光天化日下這樣搶人民錢這是什麼土匪政府行徑，已具體發文要求NCC重新評估對國人影響以及必要性，一定要杜絕這種巧立名目，侵害人民財產的行為再度發生。

對此，其實在去年11月12日NCC就已經公告相關辦法，公告「電信管理業務規費收費標準」第14條修正草案發布事宜，發布後，針對進口2部以下供自用之電信管制射頻器材，將收取「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」新臺幣750元，並非在預算被砍之後才有此政策。

但目前民眾仍認為此費用不合理，已在公共政策公開平台提案連署，認為自用民生與視聽娛樂器材應排除於「第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」收費項目，上線一日就超過2500人連署。

關鍵字：NCC王鴻薇

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