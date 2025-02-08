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等Switch 2來救！日遊戲機市場萎縮...PS5最慘銷量暴減4成

記者楊智仁／綜合報導

根據日本媒體 Famitsu 所公布數據，2024 年日本國內家用遊戲市場規模為 3013 億日元，同比下降 25.4%。其中，PlayStation 5（PS5）在 9 月迎來第三次漲價，導致銷量不振，成為市場萎縮主要原因。此外，在遊戲銷量前 10 名的榜單中，PS5 遊戲僅《Final Fantasy VII Rebirth》排名第 9。

▼任天堂 Switch 2 受到矚目。（圖／翻攝自任天堂）▲▼任天堂 Switch 2 受到矚目。（圖／翻攝自任天堂）

遊戲機等硬體市場規模下降 29.2%，縮減至 1894 億日元。其中，最暢銷機型仍為任天堂的 Nintendo Switch，銷量 310 萬台，不過仍較去年下降 23.5%。PS5 則下滑 43.8% 僅售出 145 萬台。由此可見，進入發售第 8 年的 Switch 仍是日本家用遊戲市場的主要動力。2024 年遊戲銷量前 10 名中，Nintendo Switch 佔據 9 席展現壓倒性優勢，去年 10 月推出的《超級瑪利歐派對空前盛會》以 95 萬套銷量奪得年度冠軍。

此外，2017 年發售的《瑪利歐賽車 8 豪華版》仍然保持強勁銷量，2024 年內售出 53 萬套；2023 年推出的《超級瑪利歐兄弟 驚奇》銷量達 41 萬套；2020 年推出的《集合啦！動物森友會》則售出 37 萬套，任天堂的熱門作品在市場上持續暢銷，展現長期影響力。不過隨著家用遊戲市場 3 年來首度陷入萎縮，將在 2025 年內開賣的 Switch 2 成為大家矚目的焦點。

關鍵字：Switch 2

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