鐵粉提早四小時排隊！動漫節七組偶像演出　化身《我推》跳人氣曲

記者楊智仁／綜合報導

台北國際動漫節第二天展期，日本館 2 月 7 日由「TIF ASIA TOUR」帶來七組偶像演出，更是有粉絲提早四小時到現場等候下午的舞台活動，偶像們的熱力演出、熱情的互動都讓全場粉絲嗨翻天，手機拍不停留下美好回憶。

▼粉絲提早排隊目睹偶像風采 。（圖／日本館提供）

七組偶像包含（依演出順序表示）：哈比人、Epheaile、日蝕エクリプス、月宵◇クレシェンテ、Pure makeR、Primulav、虹星iRiSTELLA。每組演出都直接擠爆觀眾區，偶像們充滿活力與魅力的表演，吸引許多參加動漫節的朋友們駐足停留、拍照錄影紀錄，讓更多人看見台灣偶像的人氣。

其中「哈比人」和「Epheaile」兩組偶像更是以 cosplay 造型登場，哈比人扮演的是《Re:從零開始的異世界生活》中大家的老婆雷姆與拉姆、Epheaile則是以《我推的孩子》星野露比與有馬加奈的造型登場。兩人更是在表演中熱唱兩位角色的主打曲目「サインはB」，讓現場粉絲驚喜呼聲不斷。

2 月 8 日「TIF ASIA TOUR」將帶來四組表演：分別為在日本活動的台灣偶像「初季」、以及在IG擁有近十萬粉絲的「藤咲彩音」、歌聲魔幻迷人的雙人組合「LAVILITH」、和首次在日本館舞台登場的「momograci」等三組日本偶像。

除了偶像演出，還有大勢男團 ROF-MAO(NIJISANJI) 見面會；東京Figure則將再次登台帶來兩組熱門IP角色模型拍賣：《碧藍航線》黛朵重裝版、《SSSS.GRIDMAN》寶多六花泳裝造型。拍賣會的演出則由日本偶像團體もふる×クロス所屬的花風さやか繼續為大家帶來精采表演。