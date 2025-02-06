直擊／動漫節塞到動不了！「羚邦、東立、角川」粉絲湧搶限定商品

記者楊智仁／台北報導

適逢寒假尾聲，2 月 6 日上萬動漫迷湧進南港展覽館，就是為了參加盛事「第十三屆台北國際動漫節」。前篇帶大家看了木棉花攤位的狀況，眾多人氣廠商也不遑多讓，所到之處都是排隊人潮，而且幾乎是難以通行的狀況。

首先看到超大出版社東立，人氣作品「航海王、咒術迴戰」自然不用多說，不少人更是奔著「我內心的糟糕念頭、敗北女角太多了、SAKAMOTO DAYS 坂本日常、神樂鉢、青春之箱、孤獨搖滾、藥師少女的獨語...」而來。一旁的曼迪主打「柯南、Free、孤獨搖滾、棋靈王」新品全集合，還有女性福利限時周邊預購，從照片中能看到兩個攤位附近的人潮狀況 ( 部分照片為觀眾進場前拍攝 )。

羚邦、角川兩大攤位在同一側，羚邦有「我推的孩子、排球少年、咒術迴戰、我獨自升級、怪獸8號、藍色監獄...」都是強檔並推出時大福袋。角川也不用多說，每年人氣都是名列前茅，粉絲們直奔限定 / 特裝版書籍以及精品周邊而來，「艾莉同學、青春豬頭少年、鈴芽之旅 漫畫版、實力至上、86 不存在的戰區、我在意的對象並不是男人...。」

值得一提的是，這次武士道 Bushiroad 也很大攤，攤位布置用心，新番熱播話題超高的《Ave Mujica》不僅設置了立牌、看板、角色服裝，禮拜六也會邀請聲優們到現場與粉絲同樂。