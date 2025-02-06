最強漫改將回歸！《航海王》真人版第2季南非殺青...更多角色公開

記者楊智仁／綜合報導

《航海王》真人版自 2023 年推出引發超高熱度成為近年最成功的真人化影集，在好評加持下許多粉絲紛紛敲碗希望續作能趕緊到來。如今 Netflix 正式宣布《航海王》真人版第 2 季已在南非開普敦殺青，更多演員陣容也陸續公開。

▼《航海王》真人版第 2 季南非開普敦殺青。（圖／翻攝自Netflix）

《航海王》真人版第一季上架八集，進度到最初五人海賊團魯夫、索隆、娜美、香吉士、騙人布集結完成的「東方藍」篇，儘管開播前不被看好，但作品自上線後一掃大家疑慮，橫掃各國 Netflix 排行榜冠軍，根據尾田榮一郎所釋出親筆信，他強調堅持一直以來的信念「絕不妥協」，直到滿意作品才會推出，並很感謝製作組維持雙方一直以來的默契。

目前真人版第 2 季角色繼續公布中，包含「瑪麗安奴、傑斯、K.M.、蒙其·D·多拉格、伊卡萊姆、賣一刀」，分別由「Sophia Anne Caruso 、Mark Penwill、Anton David Jeftha、Rigo Sanchez、Yonda Thoma、James Hiroyuki Liao」演出。第一季主角班底也全數回歸，接下來第二季會橫跨羅格鎮、顛倒山、威士忌山峰、小花園以及磁鼓島，眾所矚目的喬巴將於本季登場，阿拉巴斯坦篇重要角色如克洛克達爾、妮可羅賓，分別由「Joe Manganiello、Lera Abova」飾演。