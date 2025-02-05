新番「藥師少女、我獨自升級」續強...公司戀愛爆甜衝外動畫網第一

記者楊智仁／綜合報導

說到本季新番「藥師少女的獨語 、我獨自升級、我的幸福婚約、地縛少年花子君」第二季、《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》在國外知名動畫投票網站 Anime Trending、Anime Corner 都擁有高人氣，值得一提的是，本季超甜戀愛番《這公司有我喜歡的人》本周更是衝上 Anime Corner 投票榜第一名。

▼本季新番矚目作品。（圖／翻攝自推特）

「藥師少女的獨語、我獨自升級」第二季可說是本季最強兩部續作，這幾周在排行榜上都名列前茅，《藥師少女》前幾集貓貓魅力依舊無法擋，而且關於後宮局勢變化，威脅懷孕玉葉妃不為人知的陰謀，讓人迫不急待想看到下一集。《我獨自升級》精良戰鬥品質，加上成振宇強到不行的實力爽感十足，同時新登場 S 級獵人「車海印」美麗外表與男主互動掀起討論。

▼「藥師少女的獨語、我獨自升級」。（圖／@kusuriya_PR、@sololeveling_pr推特）

值得一提的是《這公司有我喜歡的人》本周以 7.33% 得票率在 Anime Corner 排行榜衝到第一名位置，故事講述任職於零食公司的「立石真直」與企劃部工作「三谷結衣」是同期同事，原本周圍的人認為他們「水火不容」，但兩人其實在偷偷交往...。《這公司有我喜歡的人》可愛結衣還有貼心的真直這幾集放閃無極限，福利滿滿大人戀愛讓其人氣持續升溫。

▼《這公司有我喜歡的人》。（圖／@kaishani_suki推特）

除了上述提到動畫外，「我和班上最討厭的女生結婚了、青春之箱、超超超超超喜歡你的 100 個女朋友、雖然是公會的櫃檯小姐，但因為不想加班所以打算獨自討伐迷宮頭目、Dr.STONE 新石紀 SCIENCE FUTURE」人氣也不錯。

▼兩國外動畫投票網站排名。（圖／Anime Corner、Anime Trending）