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《吉伊卡哇》小八14歲配音「變聲」登熱搜　作者一舉動超暖心

記者楊智仁／綜合報導

富士電視台 在 2 月 4 日 於晨間節目播出人氣作品《吉伊卡哇》，不過有粉絲們發現，負責為角色 「小八貓」 配音的童星兼聲優「田中誠人」，似乎正在經歷變聲期，這也讓該話題一度登上 X（舊推特）熱搜排行。

▼小八配音正經歷變聲 。（圖／翻攝自@ngnchiikawa推特）▲▼小八變聲 。（圖／翻攝自推特）

當天播出的內容為第 241 集，劇情描述吉伊卡哇和好友小八貓用薑汁汽水代替酒，搭配辛辣的柿種零食一起享用，呈現出溫馨可愛的日常畫面，整集長度約 1 分鐘。然而，一些觀眾察覺到小八貓的聲音似乎有所不同，並在網路上留言「今天的小八貓聲音好像變了？」田中誠人從 11 歲開始為小八配音目前已經 14 歲，許多網友推測他可能正值變聲期，該話題一度登上 X（舊推特）熱搜排行，並使「變聲期」關鍵字躍升至第一名。

關於角色聲音的變化，粉絲們反應相當溫暖，充滿對田中誠人的祝福與鼓勵，「對聲優來說可能會有點辛苦，但從母親的角度來看，這樣的成長變化能被記錄下來，真的讓人羨慕」、「成長啊…別人的孩子總是長得特別快」、「田中君的聲音超有魅力，請讓他繼續配音！」而《吉伊卡哇》漫畫家ナガノ也在推特貼出一張「吉伊 & 兔子抱著小八」的圖片，儘管沒有多做說明，暖心的支持不言而喻，該貼文不到一天就吸引超過 24 萬人按讚。

關鍵字：吉伊卡哇

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