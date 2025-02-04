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網列「危險動畫世界」刀劍、夏日時光上榜...第一名每天都命案

記者楊智仁／綜合報導

動畫中時常出現轉生、或者意外跑到另外一個世界的劇情，而如果我們真的能穿越到動畫中世界，哪個地方是可以安心生活、哪個地方是最危險的呢。過去就有日本推特網友列出危險動漫世界選項，最恐怖的地方危險程度竟高達 999 顆星，接下來就讓我們一起來看看吧。

▼危險的動漫世界。（圖／翻攝自@toarutoa推特）▲▼危險程度。（圖／翻攝自推特）

首先「危險程度 1 顆星」來自《為美好的世界獻上祝福》的「阿克塞爾城鎮」，基本上不太會出人命，反正死了也有機會可以復活；緊接著是 3 顆星《School Days》雖然是日常校園生活為背景，但這部 18 禁遊戲改編的動畫哩，有會對女性出手的傢伙、會拿菜刀捅人的學生，感覺確實蠻危險的。

▲▼危險程度。（圖／翻攝自推特）

危險程度 5 顆星《刀劍神域》艾恩葛朗特，去年動畫剛迎來「玩家們成功通關」的日子，不過大家應該都不希望投入到這個死亡遊戲裡面吧；8 顆星《夏日時光》在充滿恐怖影子威脅的日都島，一個不注意人馬上就消失了，要在這個島上生存可能真得像男主一樣有特殊能力才行。

▲▼危險程度。（圖／翻攝自推特）

從 5 顆星開始確實感覺世界都蠻危險的，而第一名被推主冠上了「危險程度 999 顆星」，那就是《名偵探柯南》米花町，應該不用多作解釋，每天都發生命案、死神小學生、黑衣組織與 FBI 的鬥爭，推主也笑著說到，「不要妄想能活著離開。」

▲▼危險程度。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：動畫柯南

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