《我推的孩子》第三季2026開播「露比主場」　還要推新手遊

記者楊智仁／綜合報導

《【我推的孩子】》可說是這兩年討論度最高的作品，儘管漫畫結局引發許多粉絲不滿，不過動畫在「動畫工房」精心製作下品質仍非常不錯，如今官方宣布，《我推的孩子》第三季將於 2026 年放送，還要開發一款全新的手機遊戲。

《我推的孩子》動畫第二季可以說是去年夏天霸權之一，「舞台劇篇」不僅對「黑川茜、有馬佳奈」兩位高人氣女角有更進一步的描繪外，阿奎亞如何突破自己展現情感演技也令人沉入其中；走過緊湊舞台劇世界後，緊接而來的是關於兄妹兩人過去以及新生 B 小町 MV 拍攝，最後兩集充滿反轉驚悚的結尾讓不少粉絲感到震撼。

日前的「苺プロダクション☆ファン感謝祭2025」中宣布，《我推的孩子》動畫第三季預計 2026 年推出，同步公開「第三季預告視覺圖 side 露比」以及 30 秒宣傳片，在第二季尾聲燃起復仇之火的露比，接下來是屬於她的主場。同時首款以《我推的孩子》為主題的手機益智遊戲目前正在開發中。