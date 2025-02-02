模型迷年度盛會！「GoodSmile狂歡祭」2月登台暢銷系列新作展示

記者楊智仁／綜合報導

日本模型商Good Smile Company為感謝台灣玩家的支持，「GoodSmile模型狂歡祭」2月7日起至2月9日於台北地下街盛大舉行，兩個會場讓玩家體驗GoodSmile模型魅力，並將帶來「Mecha Smile」、「黏土人系列」、「HELLO! GOOD SMILE」與「POP UP PARADE」等人氣品牌的多種新作及熱門作品角色模型的展示。

台北地下街「十二號廣場」：Mecha Smile Impact機械模型祭

機械、組裝模型與合體玩具的品牌「Mecha Smile」重頭戲新作發表會，本次也特別於台灣舉行實體展示會，包含各種新作、特別胸像與插畫展示。Mecha Smile Impact機械模型祭（#GSC機械模型祭2025）也有帶來全新活動限定商品：海外最快發售 —《真蓋特機器人 世界最後之日》「MODEROID 真蓋特1 蓋特光線透明色Ver.」及《魔動王》「MODEROID 超級火王 EX Color Ver.」，會場購物特典：紀念明信片及紀念紙袋，明信片設計活動三天皆不同款式。

台北地下街「六號廣場」：首次推出「Good Smile微笑模玩空間」

本空間帶來「黏土人系列」、「HELLO! GOOD SMILE」與「POP UP PARADE」品牌的新作與人氣商品展示，有近百隻黏土人特別展示、歷代黏土人雪未來專區（有部分未展示），以及HELLO! GOOD SMILE 初音未來的立像等，讓玩家能沉浸於模型的空間。

Good Smile微笑模玩空間也將帶來全新活動限定商品：與日本Wonder Festival 2025的GSC攤位WonHobby39同步發售 —《Character Vocal系列01 初音未來》「黏土人雪未來 Crystal Snow Ver.」。會場購物特典：2025年黏土人桌曆，本次還準備多種參加型活動：集章活動及黏土人拍攝抽獎活動，完成任務就有機會獲得精美禮物。