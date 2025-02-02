ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

模型迷年度盛會！「GoodSmile狂歡祭」2月登台暢銷系列新作展示

記者楊智仁／綜合報導

日本模型商Good Smile Company為感謝台灣玩家的支持，「GoodSmile模型狂歡祭」2月7日起至2月9日於台北地下街盛大舉行，兩個會場讓玩家體驗GoodSmile模型魅力，並將帶來「Mecha Smile」、「黏土人系列」、「HELLO! GOOD SMILE」與「POP UP PARADE」等人氣品牌的多種新作及熱門作品角色模型的展示。

▲▼GSC。（圖／廠商提供）

台北地下街「十二號廣場」：Mecha Smile Impact機械模型祭

機械、組裝模型與合體玩具的品牌「Mecha Smile」重頭戲新作發表會，本次也特別於台灣舉行實體展示會，包含各種新作、特別胸像與插畫展示。Mecha Smile Impact機械模型祭（#GSC機械模型祭2025）也有帶來全新活動限定商品：海外最快發售 —《真蓋特機器人 世界最後之日》「MODEROID 真蓋特1 蓋特光線透明色Ver.」及《魔動王》「MODEROID 超級火王 EX Color Ver.」，會場購物特典：紀念明信片及紀念紙袋，明信片設計活動三天皆不同款式。

▲▼GSC。（圖／廠商提供）

台北地下街「六號廣場」：首次推出「Good Smile微笑模玩空間」

本空間帶來「黏土人系列」、「HELLO! GOOD SMILE」與「POP UP PARADE」品牌的新作與人氣商品展示，有近百隻黏土人特別展示、歷代黏土人雪未來專區（有部分未展示），以及HELLO! GOOD SMILE 初音未來的立像等，讓玩家能沉浸於模型的空間。

Good Smile微笑模玩空間也將帶來全新活動限定商品：與日本Wonder Festival 2025的GSC攤位WonHobby39同步發售 —《Character Vocal系列01 初音未來》「黏土人雪未來 Crystal Snow Ver.」。會場購物特典：2025年黏土人桌曆，本次還準備多種參加型活動：集章活動及黏土人拍攝抽獎活動，完成任務就有機會獲得精美禮物。

▲▼GSC。（圖／廠商提供）

關鍵字：GoodSmile模型

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

舅失戀找怕他的外甥女討拍　她見面秒哭得比當事人還慘

推薦閱讀

模型迷年度盛會！「GoodSmile狂歡祭」2月登台暢銷系列新作展示

開播數萬人觀看！「Twitch女王」累計934萬訂閱

日《吉伊卡哇》證件拍照機限期登場　還有「除草檢定證」粉絲嗨

人氣戀愛番9年連載完結！《古見同學》迎畢業銷量破千萬

任天堂日本eShop禁海外信用卡　官方曝原因：防止不正當使用

女實況主罹癌！撐過化療持續直播　累計313萬人訂閱

任天堂法務敗北？國外「超級瑪利歐」超市成功守住50年招牌

與歌手直播爆15萬人在線觀看　女實況主累計160萬追蹤

曾販售屁跟浴缸水　正妹實況主Twitch累計622.8萬訂閱

男繪師女裝被媽媽發現　母看照片竟罵「怎不早點穿」神展開驚呆網

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

「超級瑪利歐」超市擊敗任天堂守住招牌

女實況主化療持續直播　累計313萬人訂閱

任天堂日本eShop禁海外信用卡

《古見同學》9年連載完結

開播數萬人觀看！「Twitch女王」累計934萬訂閱

日《吉伊卡哇》證件拍照機限期登場

「GoodSmile狂歡祭」2月登台

剛宣布動畫化！韓漫《我獨自升級》漫畫家「腦溢血」過世

男繪師女裝　母竟罵「怎不早點穿」

女實況主與歌手直播15萬人觀看

最新新聞

「GoodSmile狂歡祭」2月登台

開播數萬人觀看！「Twitch女王」累計934萬訂閱

日《吉伊卡哇》證件拍照機限期登場

《古見同學》9年連載完結

任天堂日本eShop禁海外信用卡

女實況主化療持續直播　累計313萬人訂閱

「超級瑪利歐」超市擊敗任天堂守住招牌

女實況主與歌手直播15萬人觀看

曾販售屁跟浴缸水　正妹實況主累計622.8萬訂閱

男繪師女裝　母竟罵「怎不早點穿」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366