《魔物獵人：荒野》媒體提問太犀利　製作人笑喊：我們再一題

記者蘇晟彥／台北報導

《魔物獵人：荒野》（Monster Hunter Wilds）將在 2 月 28日正式發售，團隊製作人辻本良三、遊戲總監德田優也在電玩展期間也特別抵台與粉絲互動、接受媒體聯訪。針對第二次公測的內容，兩位語帶神秘地說，「讓玩家自行到遊戲中體驗」，但是否有發售後也不會公開的「彩蛋內容」，兩位的語氣也讓媒體猜測將會有「超大驚喜等待玩家」。

▼《魔物獵人：荒野》團隊在電玩展期間接受媒體聯訪。（圖／記者蘇晟彥攝）



製作人辻本良三、遊戲總監德田優也 25日在TGS（台北電玩展）上舞台公開第二次測試新增的內容，將復活「毒怪鳥」及公開「鷺鷹龍寶寶」的實機畫面，讓不少玩家驚喜。在接受訪問時，德田表示，在第一次測試收到的反饋大致分為兩個區塊，一個是日本玩家反應武器直接的反饋感不夠；國外玩家則是認為打擊感比較卡頓的感覺，因此也針對這個狀況進行修正。

但針對第二次的測試，辻本指出並不是要收集更多的玩家反饋，純粹是有許多獵人第一次測試期間並沒有辦法參加，想要給獵人們更多的遊戲時間，因此決定在發售前提供給玩家好好享受遊戲。

在發售前夕，許多玩家擔心的就是硬體設備沒有辦法跟上，之前出現許多「方塊獵人」的狀況讓遊戲進行不太順利，官方也強調正在研擬工具讓玩家可以測試是否硬體能夠駕馭，這些都會在日後公開

接著在現場有媒體發問，從《世界》後，團隊越來越強調「生態圈」的概念，但部分獵人希望可以單純享受狩獵的過程，不要被太多地形、外在因素影響，因此也會提供鬥技場的內容，讓獵人可以享受最純粹的狩獵。也因為著墨在生態圈上，這次終局後的遊戲內容，將會與以往「我們找個任務來做」不同，而是在不斷變化的環境上，可以找到適合狩獵的場地。

針對《魔物獵人》已經是20年的遊戲，有許多新手或許沒辦法第一時間就上手，團隊解釋，OBT因為是測試，所以會讓大家感覺一口氣就丟出許多新系統，但其實在新作上市後，會有各種逐步習慣遊戲的功能，不需要擔心。

在剩下最後一個問題，媒體也針對在封面出現的「鎖刃龍」是否會在接下來測試出現，以及目前出現的魔物種類大約佔了整體的幾％進行提問，但問題太犀利讓兩位製作人也招架不住笑喊，「我接下來說話真的要小心一點了，但這個因為不能回答，希望玩家親身到遊戲中體驗，我們再來回答別的問題好了」並請現場媒體「溫柔一點」。

最後兩位分享，德田是睽違７年再度到台灣，希望看到各位玩家繼續將喜愛《魔物獵人》的心保持下去，並多多推廣；辻本則說，每次來台灣參加活動都會感受到玩家大力的支持，希望能繼續透過遊戲、活動讓玩家開心，但當然最重要的就是把遊戲做好，離遊戲發售剩不久時間，希望大家多多支持。