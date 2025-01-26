《幻想水滸傳I＆II HD remaster》重啟系列作　盼更多玩家認識此IP

記者蘇晟彥／台北報導

在1995、1998年發行的《幻想水滸傳I、II》 ，是玩家童年的永恆經典，不僅是許多人JRPG的起點，更在上面體驗了不同於王道冒險，與主角一同成長、尋找救贖的遊戲。歷經30年，終於在2025年即將以HD remaster的形式重新登場，製作人內藤壘及遊戲總監崎山高博也在2025台北電玩展期間接受媒體聯訪，在訪談中也強調，「I&II代的remaster只是開端，會繼續深入復甦《幻想水滸傳》的IP，期待未來端出更多作品。」



▼《幻想水滸傳I、II HD Remaster》即將在3月登場。（圖／記者蘇晟彥攝）



《幻想水滸傳》系列從1995年發跡，至今衍生出11部作品，這次將把被譽為經典的1、2代進行HD remaster，以更高的畫質、音樂性更改，讓大家看到更貼近現代水準的作品。對此，兩位強調這次除了畫質大躍進以外，在劇情、玩法方面，都是「原汁原味」呈現，意味著在以前搜集108星才能達成真結局時，有些比較容易忽略的英雄還是不會有任何提示，玩家必須依靠自身記憶以及攻略才有辦法達成完美結局。

對此，在這次的版本中，終於推出了「繁中版」的語言選項，團隊強調想要把這個IP推廣給全世界的玩家，因此除了中文化以外，這次也有像是法文版的選項，就是希望能夠讓這個系列作品變得更通俗。

最後他們也強調，1、2待在玩家心中是一個非常具有魅力、歷久不衰劇情的遊戲，即使過了30年，仍傳達出非常有價值的感受，希望新玩家能有機會以更精美的內容來體驗遊戲，一起重新經歷當時的感動。