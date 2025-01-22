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阿拉伯炫富電競城Qiddiya參戰電玩展　攜手ROG搶先展示RTX 50顯卡

記者蘇晟彥／綜合報導

繼去年「奇地亞城(Qiddiya City)」在電玩展上豪灑千萬蓋出炫富玻璃屋後，今年與ROG合作，再度在南港展覽館熱血登場，風格承襲兩大品牌共同擁有的「電馭叛客(Cyberpunk)」風格，玩家可隨心所欲穿梭其中，在探索科幻沉浸感之際。此外，現場除能搶先目睹CES 2025盛大發表的GeForce RTX 50系列顯示卡，重磅嘉賓、人氣網紅 / 實況主及全明星電競戰隊出席站台。

▼「奇地亞城(Qiddiya City)」今年與ROG攜手合作，將再次出擊台北電玩展。（圖／品牌提供）

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本次攤位設計承襲「Unlock the ROG Lab」—勇於為先的實驗精神，玩美結合ROG、Qiddiya奇地亞城兩大品牌共同擁有的「電馭叛客(Cyberpunk)」風格，主題源自程式碼啟動序列，象徵虛實邊界逐漸消融，玩家可隨心所欲穿梭其中，在探索科幻沉浸感之際，激發內心深處的自我共鳴；此外，展區亦以Qiddiya奇地亞城中的UBAR城區元素為故事背景，建置多項互動關卡，體驗者將化身ROG SAGA英雄們的最佳拍檔，並運用旗下電競戰備與ASUS AirVision M1智慧眼鏡，助其尋找失落的寶藏，闖關成功就送ROG精美潮禮和個人專屬的Qiddiya限定版ROG紀念卡套組(數量有限，贈完為止)，日後憑此消費還可望晉升為ROG護照正式會員。

全球首座GeForce RTX 50顯示卡主題改裝機問世
 現場除能搶先目睹CES 2025盛大發表的GeForce RTX 50系列顯示卡，週休假期更預計展出由PC改裝世界冠軍暨ROG年度指定Modder「Amod」，以及Mod改裝職人「馬克 (Mark’s Fabrication)」首次聯手打造的Qiddiya x ROG 主題改裝機，其以UBAR城區意象代表的機甲形塑機體外觀，內建最新ROG Astral LC GeForce RTX 5090顯示卡與多款ROG零組件，集結尖端技術與匠心工藝，將為雙方首度聯展的重要里程再添完美註解。

同時，ROG也受邀於AI PC專區展示一系列玩家利器與AI科技應用，堅強產品陣容涵蓋：ROG / ASUS NUC迷你電腦、TUF Gaming GT302組裝機、ROG / TUF Gaming / ASUS ProArt等多款筆電和獨家AI影像生成軟體MuseTree，無論遊戲、創作皆游刃有餘；參觀者亦能藉由訊連科技(CyberLink)的「相片大師PhotoDirector」，一鍵將拍下的照片變成手繪風，並當場列印輸出和上傳雲端，方便存取分享，隨時回味。

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現場購機最高狂省7千！再抽札幌雙人機票、ROG Ally電競掌機
 今年台北國際電玩展，ROG不只是《英雄傳說：界之軌跡》、《伊蘇X -北境歷險-》」與《Garena® 三角洲行動》等遊戲官方唯一指定硬體品牌，更乘勢推出兩款AMD平台的PBA (Powered by ASUS)主題機與豐富禮遇；消費者凡購買推薦商品立享展場限定優惠，最高現省NT$ 7,000，ROG SLASH / Archer系列指定配件全面8折！活動期間至線上登錄再抽「星宇航空札幌雙人來回機票」(價值NT$ 44,000)，單筆發票滿額還有機會將Geforce RTX 50系列顯示卡、ROG Ally電競掌機等大獎免費帶回家！

為期一連四天活動，ROG除特別邀請知名體育主播徐展元擔綱主持人，另安排多位重磅嘉賓、人氣網紅 / 實況主及全明星電競戰隊出席站台，與粉絲近距離互動同樂，包括：「李多慧」、「Yuri」 、「嘎琳」、「Dora」等啦啦隊女神，以及全能藝人「阿達A/DA」，歡迎踴躍前來共襄盛舉！無法親臨現場的玩家也不必擔心，只要鎖定ROG Twitch / ROG YouTube頻道就能透過線上直播參與觀看全程；欲知更多詳情及最新消息請關注：ROG Facebook官方粉絲團

【ROG x Qiddiya @ 2025台北國際電玩展】
 ● 時間：1/23(四)~1/26(日) 09:00-17:00
● 地點：台北南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
● 攤位編號：M110

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關鍵字：Qiddiya

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