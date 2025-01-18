新賽區LCP開打！Driver肚閃絕殺...中信CFO險勝越南MVKE

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》LCP 聯賽 1 月 17 日迎來開幕戰，首場對決由中信 CFO 碰頭越南 MVKE，第一個系列賽雙方就打得非常膠著，決勝局靠著 Driver 關鍵肚閃炸回對方射手才終結這場 37 分鐘戰役，CFO 以 2-1 收下隊伍新賽季的開門紅。

▼CFO 拿下 MVKE。（圖／翻攝自LCP）

BO3 首局 CFO 握有經濟領先卻始終打不開節奏，28 分鐘隊伍吃巴龍溝通分歧情況下直接被反打，MVKE 接手物件逆轉局面，38 分鐘越南下路好運姊 + 銳空組合打出完美 Combo，讓 MVKE 打贏團戰順勢贏得第一局。第二局 CFO 選擇由 Driver 上場，成員們也慢慢找回狀態，吃物件前憑藉幾波單抓打出人數差，吃掉亞塔坎逐步蠶食鯨吞，最終 17 - 5 把比賽帶入決勝局。

第三局比賽相當膠著，兩邊開啟亂戰模式 30 分鐘打了 25 顆人頭，CFO 雖然經濟上有領先，不過 MVKE 靠著賽恩坦度還有赫威 + 燼的 Poke 死咬戰局，關鍵 36 分鐘 Driver 找到敵方射手破綻，酒桶肚閃 + R 瞬間炸回 AD，CFO 所有人一擁而上將其秒殺，趕過來支援的 MVKE 其他成員跟著倒下，靠著 Driver 關鍵絕殺，CFO 最終以 2-1 拿下新賽季首場勝利。