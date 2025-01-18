ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

新賽區LCP開打！Driver肚閃絕殺...中信CFO險勝越南MVKE

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》LCP 聯賽 1 月 17 日迎來開幕戰，首場對決由中信 CFO 碰頭越南 MVKE，第一個系列賽雙方就打得非常膠著，決勝局靠著 Driver 關鍵肚閃炸回對方射手才終結這場 37 分鐘戰役，CFO 以 2-1 收下隊伍新賽季的開門紅。

▼CFO 拿下 MVKE。（圖／翻攝自LCP）▲▼CFO。（圖／翻攝自LCP）

BO3 首局 CFO 握有經濟領先卻始終打不開節奏，28 分鐘隊伍吃巴龍溝通分歧情況下直接被反打，MVKE 接手物件逆轉局面，38 分鐘越南下路好運姊 + 銳空組合打出完美 Combo，讓 MVKE 打贏團戰順勢贏得第一局。第二局 CFO 選擇由 Driver 上場，成員們也慢慢找回狀態，吃物件前憑藉幾波單抓打出人數差，吃掉亞塔坎逐步蠶食鯨吞，最終 17 - 5 把比賽帶入決勝局。

▲▼CFO。（圖／翻攝自LCP）

第三局比賽相當膠著，兩邊開啟亂戰模式 30 分鐘打了 25 顆人頭，CFO 雖然經濟上有領先，不過 MVKE 靠著賽恩坦度還有赫威 + 燼的 Poke 死咬戰局，關鍵 36 分鐘 Driver 找到敵方射手破綻，酒桶肚閃 + R 瞬間炸回 AD，CFO 所有人一擁而上將其秒殺，趕過來支援的 MVKE 其他成員跟著倒下，靠著 Driver 關鍵絕殺，CFO 最終以 2-1 拿下新賽季首場勝利。

關鍵字：英雄聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#台中 惡警不雅對待20歲女！ 還提特殊服務：半小時5萬

推薦閱讀

Steam去年發布上萬款遊戲...超過80%沒人玩處「限制狀態」

新賽區LCP開打！Driver肚閃絕殺...中信CFO險勝越南MVKE

唐綺陽監製漫畫搶先看！國師現身松菸推坑　十二宮位主角曝光

《失憶投捕》最佳動漫、《鬼滅》稱霸熱播榜　K劇動漫賞結果出爐

「咒術、排球少年、艾莉同學」互動布景大集合！玩轉動漫遊插旗松菸

Switch 2公開日被洩密　知名製作人怒罵爆料者：展現骯髒慾望

泰網紅超神Cos《我獨自升級》尖下巴網笑翻　秒吸上萬按讚

快訊／Switch 2正式公開！任天堂無預警釋出最新影片

台北寶可夢中心「呆呆獸」系列商品開搶！布偶居家服享受慵懶時光

Switch2傳聞滿天飛　前公關「任天堂非常生氣」：公司重視驚喜

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

LCP開打！中信CFO險勝越南MVKE

最強法務任天堂解釋何謂侵權

泰網紅Cos《我獨自升級》尖下巴

台北寶可夢中心「呆呆獸」系列商品開搶

Switch2正式公開！任天堂無預警釋出最新影片

2025台北電玩展春節登場！

知名製作人怒罵Switch 2爆料者

任天堂2025台北電玩展陣容公開　

《我獨自升級》主角變太帥連親妹都吐槽

爆哥隔757天再出戰《跑跑卡丁車1》

最新新聞

Steam發布上萬款遊戲...80%沒人玩

LCP開打！中信CFO險勝越南MVKE

唐綺陽監製漫畫搶先看！國師現身松菸推坑

K劇動漫賞名單：《失憶投捕》最佳動漫

玩轉動漫遊插旗松菸、人氣動畫大集合

知名製作人怒罵Switch 2爆料者

泰網紅Cos《我獨自升級》尖下巴

Switch2正式公開！任天堂無預警釋出最新影片

台北寶可夢中心「呆呆獸」系列商品開搶

Switch2傳聞一堆　前公關：任天堂非常生氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366