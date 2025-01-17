「咒術、排球少年、艾莉同學」互動布景大集合！玩轉動漫遊插旗松菸

記者楊智仁／綜合報導

羚邦「Ani-One玩轉動漫遊」今年首度移師松菸文創園區將於1/22（三）盛大開幕，現場不僅有人氣動畫《咒術迴戰》、《怪獸8號》、《排球少年!!》、《我的英雄學院》、《藍色監獄》，也有美少女大量出沒《【我推的孩子】》及《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》，甫上映劇場版的《我獨自升級》，爆笑深度好評棒球人氣作《失憶投捕》等多元類型動畫，結合打卡拍照及互動遊戲的大型主題佈景，適合新年新收藏的多款新式周邊商品，集氣抽SR卡的卡片機等機台區，全都濃縮在松菸文創園區的「Ani-One玩轉動漫遊」。

《怪獸8號》特別設置「大槌王遊戲機」，測試自己的戰力解放值，會是相信那１％的可能性，還是抵達戰力天花板？現場開放防衛隊戰力考核。《藍色監獄》──看著藍色監獄11傑VS U-20日本代表隊激烈吞噬對方的對戰，現場也有「桌下競技場遊戲機」可以試身手與別人展開足球攻防戰，跟著潔世一等人提升精神力進入FLOW狀態。

《咒術迴戰》直接將「虎杖VS脹相」澀谷車站對決戰場搬到松菸，實際感受赤血操術逼近的壓迫感；《排球少年!!》我也想加入烏野，是經理或部員都行，成為烏野高校排球部的一員來張紀念大合照；《【我推的孩子】》呈現劇中舞台劇《東京BLADE》舞台，最前排直面互不相讓的演技切磋；《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》孤高艾莉公主大人、青梅竹馬的有希大小姐、聖母般的瑪夏學姐，還是有如忍者的隨從綾乃同學，體現久世政近被女孩包圍待遇。