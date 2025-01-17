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泰網紅超神Cos《我獨自升級》尖下巴網笑翻　秒吸上萬按讚

記者楊智仁／綜合報導

擅長低成本 Cosplay 的泰國網紅「Lowcostcosplay」，每次都能用各種特別方式還原動畫角色，許多粉絲看了他所上傳照片都會不自覺露出笑容。先前他僅用一個玻璃杯，就還原人氣新番《我獨自升級》成振宇的尖下巴，超有梗貼文短時間就吸引上萬按讚。

▼泰網紅還原《我獨自升級》尖下巴。（圖／翻攝自Lowcostcosplay、動畫瘋） ▲▼我獨自升級。（圖／翻攝自lowcostplay）

《我獨自升級》為 1 月新番裡最受到矚目作品之一，除了劇情吸引人之外，男主角外表也是另類討論話題，經歷生死關頭後成振宇有著極大變化，全身練出肌肉、身材抽高、臉型改變、超尖下巴更是一大特色，就連官方第二季開頭都直接讓妹妹吐槽「你是我哥沒錯吧...人居然能有如此大的改變」。而如今 Lowcostcosplay 要讓大家看看如何使用創意還原外表大改的成振宇。

▲▼我獨自升級。（圖／翻攝自巴哈動畫瘋）

只見 Lowcostcosplay 把頭髮梳成和成振宇差不多的模樣，接著拿起一個玻璃杯，透過玻璃弧度以及水杯折射的原理，把臉放過去瞬間下巴變得超尖，有梗又符合 Lowcost 的 Cosplay 讓網友笑翻，目前 FB 上已經有超過 18 萬人按讚，而且這招變臉法還蠻好用的，近期 Lowcostcosplay 也用鍋子折射效果化身為車力巨人。

關鍵字：我獨自升級

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