Steam去年發布上萬款遊戲...超過80%沒人玩處「限制狀態」

記者楊智仁／綜合報導

2024 年，Steam 平台上發佈近 19,000 款遊戲，這是一個相當驚人的數字，事實上，這超過了以往任何一年。然而，根據外媒所分享的數據，這些遊戲中約 80% 幾乎沒有人玩過。

▼2024 年Steam 平台上發佈近 19,000 款遊戲。（圖／翻攝自Steam）

解釋這些數據前，首先需要了解什麼是 Steam「限制遊戲狀態」（Profile Features Limited）。幾年前 Valve 在 Steam 平台上推出一些有趣的功能，例如成就系統、遊戲卡片和徽章，這些功能能夠激勵玩家購買和遊玩更多遊戲。然而，功能推出不久後，一些不道德開發者創造非常簡單的「遊戲」，目的僅僅是讓玩家刷成就、獲得廉價卡片交易，或提高收藏數據，為了解決這種情況，Valve 提出對策。

根據 Valve 在其 Steam 網站解釋，遊戲初登上 Steam 時會被標記為「限制遊戲狀態」，缺少例如交易卡片等功能，只有那些達到一定銷量和受歡迎程度門檻的遊戲，才能擺脫「限制遊戲狀態」。這是一種防止低品質遊戲和詐騙的品質檢查措施。而 Twitch 遊戲負責人 Bill Young 分享一個有趣數據，如今 Steam 上發佈絕大多數遊戲都是「限制遊戲狀態」。

根據 SteamDB 數據，2024 年 Steam 上發佈 18,992 款遊戲，只有 4,041 款遊戲達到足夠的銷量和玩家數量，成功擺脫限制狀態。這意味著去年 Steam 平台上架遊戲中，有 14,951 款幾乎沒人購買或遊玩。這 14,951 款遊戲占到 2024 年 Steam 發佈遊戲總數的 79%。當然這也不算是新趨勢，2020 年 Steam 限制狀態遊戲占比為 66%，2022 年比例上升至 72%。