到緬甸試玩《艾爾登法環 黑夜君臨》？官方出面「勿信詐騙」

記者楊智仁／綜合報導

FromSoftware 工作室新作品，同時也是《艾爾登法環》延伸續作的協力生存動作遊戲《艾爾登法環 黑夜君臨》將在 2025 年登場，只不過近期微博上就有中國玩家透露收到《艾爾登法環 黑夜君臨》獲選測試資格的簡訊通知，如今官方也出面闢謠，不要相信假消息。

▼《艾爾登法環 黑夜君臨》。（圖／翻攝自萬代）

《艾爾登法環 黑夜君臨》已於 1 月 10 日受理網路測試報名，預計於 2 月正式舉行，然而網路測試還沒開始，中國微博上就有人聲稱萬代南夢宮官方邀請玩家到「緬甸北部的飯店」參加線下試玩活動，而近年緬北的詐騙園區可說是惡名昭彰，許多網友們一看就知道是不是詐騙就是惡搞，但以防萬一官方仍發布聲明，要大家不要相信不實資訊。

▼詐騙資訊。（圖／翻攝自IGN編輯部微博）

【以下為官方完整聲明】

針對近期即將舉行的《艾爾登法環 黑夜君臨》網路測試，敝司觀察到有不法團體利用敝司及《艾爾登法環 黑夜君臨》的名義，捏造相關線下測試活動資格，發送不實詐騙訊息。萬代南夢宮娛樂並未計畫舉行《艾爾登法環 黑夜君臨》的線下測試活動，也僅會透過報名網路測試時提供的電子信箱進行聯繫，決不會使用簡訊等其他方式聯絡玩家，請務必通過官方網站、官方社群帳號獲取最新的相關資訊。

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