《寶可夢》盆栽盒玩：皮卡丘站荷葉凝視淚眼蜥萌翻、共六種款式

記者楊智仁／綜合報導

風靡全球的《寶可夢》至今推出無數系列作品，包含遊戲、動畫、可愛周邊商品，當然也少不了點心相關聯名，這次日本 RE-MENT 玩具公司發表了《寶可夢》主題口袋盆栽（ぽけっとBONSAI）新作，多種款式讓家裡看起來自然又可愛。

▼《寶可夢》主題口袋盆栽。（圖／翻攝自@rement_official）

《寶可夢》口袋盆栽過去就曾經推出兩個系列，以植物 + 寶可夢打造小可愛們沉浸在大自然的風貌，而這次主題是「隨著季節一起變化」( 移りゆく季節と共に )，一共有六種款式可以收集，首先看到「皮卡丘＆淚眼蜥」一個站在荷葉上、一個從水下探頭，雙方互相凝視的姿態相當吸引人，緊接著「甲賀忍蛙」款式寶可夢高舉雙手配上紫色花朵唯美又帥氣。

第三款秋意濃濃盯著樹上果實「六尾」、盛開黃花下大體型厚實的「土台龜」、彷彿要被風吹上天的「風鈴鈴＆基拉祈」、象徵著冬天到來「急凍鳥」，每種款式都相當精緻，富含意境擺在家裡光是看著似乎也感受的到季節變化，這次的盒玩預計 2025 年 4 月 28 日開始發售。