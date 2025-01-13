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撤離員工...野火讓《英雄聯盟》Riot暫時關閉洛杉磯總部

記者楊智仁／綜合報導

洛杉磯野火 7 日肆虐至今，多處火勢尚未完全獲得控制，但已奪走至少 24 條人命，預估將成為美國史上最嚴重的天災，無數民眾受到影響，就連開發《英雄聯盟》知名遊戲公司 Riot Games 被迫關閉了位於洛杉磯總部。

▼洛杉磯野火帶來嚴重災情。（圖／路透）▲▼洛杉磯野火,洛杉磯大火。（圖／路透）

據加州消防局統計，目前洛杉磯 4 場大型野火中最大火場為帕利塞德野火，7 日爆發至今吞噬 2 萬 3654 英畝土地，火勢僅控制 11%，許多遊戲公司總部也未在加州，包含 Riot Games、動視、《戰神》工作室 Santa Monica Studios 等等，隨著野火威脅逐步擴大，目前各廠商也陸續撤離員工，只讓關鍵職位的員工進入辦公室。

Riot Games 的 CEO A.Dylan Jadeja 表示，「無論說什麼，都無法真正表達這場悲劇中所感受到的痛苦，橫掃洛杉磯地區的野火摧毀無數生命，這場災難規模令人心碎，超出任何人應該承受的範圍。現在，能對洛杉磯周邊地區的人們說的是『請務必保重』，採取適當預防措施來確保安全。即是現在找不到合適的話語，但我依然懷有希望與信念，可以肯定地說，洛杉磯會從這場災難中站起來——更加團結，更加強大。」

接著 A.Dylan Jadeja 強調，「沒有人能完全預測災後會需要什麼，現實是我們仍然處於災難之中。然而，當時機成熟，Riot 將準備好為洛杉磯站出來，盡一切可能回饋對我們意義重大的社區。畢竟，儘管我們的影響力是全球性的，但 Riot Games 核心一直在洛杉磯，洛杉磯孕育了我們，我們為這座城市感到驕傲。」

關鍵字：英雄聯盟

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